« La mise en garde » du chef de l’Etat, Assimi Goita au chef du gouvernement, Choguel Maiga sur l’absence des ministres au Conseil des ministres n’est-t-elle pas le signe d’un malaise au sein de l’équipe gouvernementale ?

Un tweet du journaliste, Serge Daniel en date du 8 mars 2022 fait mention du mécontentement du président de la Transition, Assimi Goita qui « n’entend plus tolérer des absences non justifiées de ministres, lors du traditionnel Conseil des ministres du mercredi ». Le tweet poursuit que « le PM est invité à veiller à l’application de cette décision ».

Recoupé auprès des proches du président, l’information de notre confrère est plus que vraie dans la mesure où le chef de l’Etat, selon certains de son entourage est fâché contre ce laisser-aller des ministres. Du coup Choguel Maiga est perçu comme un PM qui ne parvenant pas à réunir convenablement les ministres. Nos informations précisent qu’outre le chef de l’Etat, certains colonels de la bande des 5 ont affichés leur désarroi suite à ce comportement du chef du gouvernement, ce nonobstant ses tentatives d’explications. Très rodé dans l’art de trouver des alibis à des situations qui le compromettent, Choguel Maiga, n’est semble-t-il, cette fois-ci parvenu à rouler Assimi dans la farine. Ce dernier, semble être à son dernier avertissement et jure la main sur le cœur qu’il ne tôlera plus ce qu’on pourrait qualifier de manque de respect pour le chef de l’Etat.

Pourquoi on assiste à des absences aux Conseils des ministres ?

On apprend que plusieurs ministres de Choguel n’ont pas trop de considération pour sa personne. Cela est dû à ses prises de positions inopportunes qui n’arrangent que sa personne. Parmi ces ministres, un porteur d’uniforme qui sait bien lire entre les lignes quand le PM s’adonne à son « one man show ». D’autres pour des raisons personnelles, pensent pouvoir s’absenter comme s’ils avaient affaire avec des subalternes. Et, cela pourrait être perçu comme le signe annonciateur d’un malaise entre le Premier ministre et ses ministres qui ont moins de considérations pour sa personne ?

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette sortie du chef de l’Etat peut être considérée comme une mise en garde pour Choguel et ses ministres. A défaut, un remaniement imminent pourrait se produire pour laisser la place aux travailleurs et à ceux qui n’aspirent qu’aux vrais changements surtout qu’avec l’embargo qui est à son troisième mois, les Maliens ne savent plus à quel saint se vouer.

Djibril Diallo

