Accountabilitylab-Mali : Une vision et une mission confortées par les crises internationales des dernières années

Accountabilitylab/Mali a tenu son Conseil d’Administration vendredi dernier (17 mars 2023) à son siège à Magnambougou Faso Kanu. Une session marquée par l’arrivée de nouveaux administrateurs (Mme Nana Touré et M. Abdoul Salam Touré). Le bilan des activités et le rapport financier de l’exercice écoulé ont été adoptés. Les débats ont surtout porté sur la «Stratégie ALAB MALI 2023-2026». Un document bien élaboré, avec des thèmes pertinents (élections, gouvernance, redevabilité et corruption, justice climatique, paix et sécurité…), qui ouvre la voie à de nouveaux partenariats pour mobiliser des fonds.

Veiller à fonctionner réellement comme un réseau trans-local durant les trois prochaines années (2023-2026) ! Telle est le principal axe stratégique d’Accountabilitylab/Mali. Il s’agit d’une approche commune pour exécuter des projets ou des programmes conjoints. Un choix stratégique pertinent d’autant plus que les problèmes auxquels nos Etats ou nos citoyens sont confrontés sont interconnectés. Difficile ainsi de parler des pandémies, du changement climatique ou de l’exclusion sociale et politique… sans comprendre qu’il s’agit en réalité de problèmes de gouvernance parmi tant d’autres.

«Nos sociétés et nos politiques sont de plus en plus divergentes, les systèmes globaux extractifs accentuent les divisions mondiales et les inégalités augmentent de façon spectaculaire», explique Mme Djitteye Doussouba Konaté, directrice-pays d’Alab-Mali. Malgré toutes ces crises auxquelles le Mali et le Sahel voire le monde sont confrontés, il reste suffisamment de place pour l’espoir. «Dans le cadre de nos activités, nous constatons que les communautés sont de plus en plus engagées dans le processus décisionnel local, que l’innovation est à l’origine des types de changement nécessaires et que de nombreux acteurs de l’intégrité contribuent à l’amélioration des systèmes. Nous nous efforçons de modifier le processus décisionnel en vue d’une distribution plus juste et équitable des ressources…», poursuit-elle.

La volonté d’Alab/Mali est donc de souligner, de soutenir et de développer les connexions entre ces acteurs et ces idées afin de consolider les changements positifs et de repousser ce qui peut parfois sembler être des défis écrasants. C’est pourquoi, pendant les 3 prochaines années (2023-2026), Accountabilitylab/Mali veut fonctionner comme un réseau trans-local. Et cela d’autant plus que les réseaux trans-locaux permettent de décomposer les grandes idées, telles que la redevabilité, en unités plus faciles à gérer et de comprendre comment les efforts locaux de résolution des problèmes sont à la fois essentiels et instructifs.

Ils permettent de voir comment ce qui semble être de petites solutions peut en fait «se connecter ensemble pour changer le tissu social et instaurer la confiance dont nous avons besoin au fil du temps». Cela doit se faire à la lumière de 4 thématiques clefs retenues comme prioritaires par cette organisation. Il s’agit des élections ; de la gouvernance, la redevabilité et la corruption ; de la justice climatique ; et de la paix et la sécurité.

Il faut reconnaître que l’avenir du Mali voire du Sahel se joue sur une meilleure appréhension de ces thèmes qui sont aussi interconnectés. Le climat impacte la paix et la sécurité. Tout comme l’insécurité peut aussi avoir un impact négatif sur le climat par le déplacement massif de populations vers une zone au péril de l’écosystème. Le choix de ces thématiques se justifie par le contexte local, d’une part, et le domaine d’intervention de l’organisation, d’autre part.

La pertinence des questions prioritaires n’étant plus à discuter, il reste à l’équipe d’Alab/Mali (avec le soutien des membres du Conseil d’administration) de créer des cadres de partage avec des partenaires ciblés pour les amener à adhérer à la «Stratégie Alab/Mali 2023-2026». Il est indispensable qu’ils puissent s’approprier le concept et les thèmes afin de pouvoir contribuer au financement des activités prévus par les Plans d’actions à élaborer dans une synergie partenariale.

Pour la période 2023-2026, promet l’équipe d’Alab/Mali, «nous nous efforçons de garantir la convergence de nos programmes pour faire évoluer les systèmes de redevabilité» !

Moussa Bolly

Commentaires via Facebook :