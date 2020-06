Action humanitaire : Le geste salvateur de «Unité du Monde»

La troisième phase de distribution des kits alimentaires de l’association humanitaire «Unité du Monde» et ses partenaires techniques et financiers s’est déroulée le dimanche 21 juin 2020, à Kalaban-coura, dans l’enceinte de l’école «Solidarité». Cette phase finale de distribution de l’unité du monde a concerné plus d’une centaine de familles diminues répertoriées par les services compétents.

L’occasion était opportune pour l’«Unité du Monde » et ses partenaires de boucler dans une ambiance bon enfant leur distribution de kits alimentaires aux familles diminues de toutes les communes du district de Bamako et à l’intérieur du pays. Venues nombreuses, les familles concernées pour cette phase finale n’ont pas manqué de mots pour remercier à sa juste valeur les donateurs pour leur geste qui sauve. C’est ainsi qu’Ali Dao, porte-parole des bénéficiaires du jour, indiquera qu’ils ont témoins de tous les dons provenant de l’«Unité du Monde » et ses partenaires et cela, depuis la deuxième quinzaine du mois de ramadan. D’après lui, ces kits alimentaires composés de 25 kilo de riz, 25 kilo de mil, 5 kilo de sucre, 2 litres d’huile, 6 morceaux de savon et 1 kilo de lait en poudre vont certainement atténuer d’au moins d’un mois de souffrance dans leurs familles respectives.

En vue d’un témoignage sincère sur l’«Unité du Monde » et ses partenaires, cet autre bénéficiaire répondant au nom d’Ali Doumbia soulignera qu’il est bénéficiaire de ces humanitaires depuis longtemps. «L’Unité du Monde » et ses partenaires sont sincères et leur manière de faire les dons sont transparentes. Mieux, ils font d’autres choses plus importantes encore car ils font les puits à grand diamètre partout au Mali pour les zones ayant besoin d’eau potable, a témoigné un autre heureux bénéficiaire.

Au terme des remises, le premier responsable de l’«Unité du Monde » et ses partenaires au Mali a parlé des associations qui les représentent. Il s’agit du sieur Ibrahima Samaké, représentant des associations « Humanité, Unité du Monde et Forage Mali» au Mali. Lesquelles associations ont leurs sièges à Paris, en France. Expliquant, entre autres, les objectifs de leurs associations et ses actions, M. Ibrahima Samaké a laissé entendre que leurs associations sont un regroupement de jeunes dont la moyenne d’âge est de 30 ans et qui œuvrent pour la cause des personnes diminues existent depuis plus d’une trentaine d’années, mais au Mali depuis 4 ans.

Après ces détails clés, il s’agit pour eux d’apporter leurs aides et assistances aux familles diminues à travers plusieurs actions à Bamako, ainsi qu’à l’intérieur du pays. Parlant de la présente donation, M. Samaké précisera qu’il s’agit de la phase finale de distribution des kits alimentaires aux familles diminues de la commune VI du district de Bamako. Laquelle phase a concerné plus d’une centaine de familles. Selon lui, c’est à cause de la maladie à coronavirus qu’ils ont cette fois-ci, choisi les kits alimentaires. Sinon auparavant, martèle-il, qu’ils faisaient des forages dans les zones en manque d’eau potable.

Il a aussi souhaité que l’année prochaine puisse trouver que celles (familles) qui ont bénéficié cette année ont quitté la précarité pour une autre situation meilleure.

Ce qu’il faut signaler, c’est que ces dons ont coûté à l’«Unité du Monde » et ses partenaires plus de cinq millions de nos francs.

Ousmane DIAKITE

