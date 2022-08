Le 10 juillet, 49 militaires ivoiriens pour défaut d’ordre de mission furent arrêtés à l’Aéroport International Président Modibo Keïta-Senou. Ainsi, depuis cette détention, la tension entre les deux pays monte. A cet effet, le mercredi 24 Août dernier, à la faveur d’un point de presse au Foyer des jeunes de Fadjiguila, le Mouvement de jeunes ‘’Mali Jôsé (MMJ)’’ s’est prononcé sur ladite crise diplomatique entre les deux pays. Pour cela, ses responsables ont invité la Société Civile et la jeunesse des deux Nations (Côte d’Ivoire et Mali) à rester derrière les autorités pour gérer cet incident diplomatiquement et de prôner la paix, la bonne entente et la cohésion sociale.

Crée en décembre 2021, le ‘’Mouvement Mali Jôsé (MMJ)’’ est un groupement de jeunes qui défend les actions contribuant à la construction du Mali. C’est une organisation qui s’est également engagée à défendre la justice pour tous, la paix, la bonne entente, la cohésion sociale et les actions menant au développement du Mali.

Faut-il le rappeler, il y a une crise diplomatique entre notre pays et la Côte d’Ivoire suite à l’arrestation des 49 militaires ivoiriens le 10 juillet dernier à l’Aéroport International Président Modibo Keïta-Senou. Et ces militaires furent déclarés ‘’mercenaires’’ par les autorités de la Transition. Ainsi, le 14 Août 2022, à travers un communiqué, le Procureur de la République du Pôle Judicaire Spécialisé de lutte contre le Terrorisme et la criminalité transnationale organisée a informé l’opinion publique nationale et internationale que suite à l’ouverture d’une procédure d’information judiciaire pour des faits de crimes d’association de malfaiteurs, d’attentat et complot contre le gouvernement, d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat, de détention, port et transport d’armes de guerre et de complicité de ces crimes contre les 49 militaires ivoiriens, qu’il a été procédé les 10, 11 et 12 Août 2022 à leur inculpation de ces chefs d’accusation et à leur placement sous mandat de dépôt.

Depuis lors, cette situation a créé une crise entre les deux pays et leurs peuples dont chacun essaye de défendre sa Patrie. Jusqu’à présent, les démarches diplomatiques engagées pour aboutir à un terrain d’entente peinent à produire de résultats tangibles. C’est dans cette optique que le MMJ a animé un point de presse, mercredi dans l’après-midi pour exprimer son inquiétude face à la tournure des choses. Cette rencontre avec la presse a regroupé autour du Président de MMJ, Dr Abdrahamane Maïga, son Vice-président, Dr Oumar Plea et certains membres du bureau.

Dans une déclaration dont le Vice-président, Dr Plea a fait lecture, le MMJ se dit inquiet sur la situation politique, sécuritaire et la crise qui opposent actuellement le Mali et la Côte d’Ivoire. « En fonction des tournures que ces évènements sont en train d’engendrer, nous constatons avec regret l’implication de certaines associations ivoiriennes et certains artistes sur les réseaux sociaux, dont les discours attisent la haine à l’égard des populations Maliennes » a-t-il indiqué. Qu’il ne s’agisse donc pas de juger les prises de positions, mais en tant que société civile et jeunes soucieux de la paix, de la bonne entente, de la cohésion sociale, d’inviter la société civile et la jeunesse de nos deux pays frères à rester derrière nos autorités pour gérer cet incident diplomatiquement. « Force est de reconnaitre que nos pays sont liés par le sang et aussi des liens de famille solides de l’indépendance à nos jours » a rappelé Dr Plea avant de lancer un appel de paix auprès de nos frères Ivoiriens de mettre en avant l’intérêt supérieur de nos nations.

Par la suite, ce mouvement a également déploré les attaques asymétriques à l’encontre des Famas et qui continuent de faire des victimes sur toute l’étendue du territoire malien. « Nous sommes de cœur avec nos militaires tombés sur le champ d’honneur. Nous compatissons avec toutes nos forces à toutes les familles victimes de cette guerre imposée à notre pays » a soutenu le Vice-président Plea au nom de MMJ.

Par Mariam Sissoko

