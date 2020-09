AMDH a échangé avec les membres du CNSP sur la situation des droits de l’homme.

Une délégation de l’Association Malienne de Droit de l’Homme (AMDH) conduite par son président, Me Moctar Mariko, a été reçue en audience hier après-midi par le Comité National pour le Salut du Peuple (CNSP).

Les échanges ont entre autres porté sur la situation des droits de l’Homme y compris celle en lien avec les événements du 18 août, la gestion de la transition…Dans la semaine l’AMDH rendra visite aux détenus pour davantage s’enquérir de leurs conditions de détention.

Par rapport aux enquêtes en cours sur les tueries des 10, 11 et 12 juillet, le CNSP promet que les responsabilités seront situées à l’issue des enquêtes et des procès.

Sur la Gestion de la transition, après avoir justifié le report des concertations du samedi par la nécessité de la participation et d’inclusion, le CNSP a partagé avec l’AMDH les grands axes et les objectifs des concertations qui se tiendront dans les prochains jours.

L’AMDH a insisté sur la nécessité d’une gestion inclusive et participative du processus de transition qui pourrait être dirigée par une personnalité civile, technocrate et consensuelle.

Bokoum Abdoul Momini/Maliweb.net

