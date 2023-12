Anpe : Insertion de 320 femmes et 50 artisans de Bamako et Kati en couture, saponification et les métiers artisanaux

L’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) a procédé au lancement du programme d’installation de 320 femmes et 50 artisans de Bamako, Kati et environnants en couture, saponification et les 11 métiers artisanaux. C’était le mercredi 13 décembre 2023 au centre de perfectionnement et de reconversion de l’ANPE.

‘Agence nationale pour l’Emploi (ANPE) met en œuvre des mécanismes et des actions de formation destinés à assurer la promotion de l’emploi, notamment de l’emploi des personnes en situation de handicap et de l’emploi féminin. Aux dires du directeur général de l’ANPE, Ibrahim Ag Nock, pour répondre aux exigences du marché de travail et réaliser les objectifs assignés par les autorités de la transition, l’ANPE s’est dotée d’un Plan Stratégique de Développement (PSD), émanant d’une démarche volontariste qui met les clients/usagers au cœur de toutes ses actions.

Selon les statistiques nationales et de la Banque Mondiale (2021), le nombre de demandeurs d’emploi qui arrive sur le marché du travail avoisine les 322 000 par an et le taux de chômage des jeunes de 15 à 35 ans s’élevait à 14.9% en 2021.

”Conscient de ce triste constat du taux de chômage chez les jeunes, le ministère de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle à travers l’ANPE a multiplié les initiatives afin de promouvoir l’emploi et l’employabilité. Ces initiatives sont entre autres la conception et la mise en œuvre des projets et programmes de promotion de l’emploi qui s’intéressent à l’accroissement des opportunités d’emplois décents et la politique-cadre de développement de la jeunesse qui vise à créer des emplois productifs et décents pour les chercheurs ou demandeurs d’emploi”, s’est-il exprimé.

A l’en croire, malgré ces différentes opportunités d’absorption et de réduction du chômage et du sous-emploi, il s’avère qu’il existe toujours plusieurs entraves à l’obtention d’un travail décent par les chercheurs ou demandeurs d’emploi.

”Il ressort que l’une des solutions aux différentes difficultés ci-dessus évoquées est la formulation de projet et programme de formation-insertion, de formation en entrepreneuriat et d’accès aux sources de financement et de garantie. Ainsi, le développement des chaînes de valeurs à travers la transformation des produits agricoles, la fabrique de savon, l’élevage, la pêche, la pisciculture et les produits forestiers ligneux et non ligneux prend tout son sens à travers I’EODEL (Etude sur les Opportunités de Développement de l’Emploi Local) que I’ANPE met à la disposition des décideurs et autres acteurs de l’emploi et de la formation professionnelle”, a rappelé Ibrahim Ag Nock .

Il ajoute qu’en plus de ce dispositif, l’ANPE a noué des partenariats avec des faitières des organisations professionnelles dont l’APCMM et des associations de la société civile pour assurer la formation insertion des demandeurs d’emploi, des personnes en situation de handicap et des femmes vulnérables en coupe, couture, saponification et en divers métiers artisanaux.

”L’accompagnement des mêmes groupes cibles dans les activités génératrices de revenus à travers la formation-insertion en technique semi moderne de fabrication de savon, de transformation agro-alimentaire et en teinture etc, complète le dispositif de promotion de l’employabilité et de création d’emploi. C’est dans ce cadre que l’ANPE, les femmes de Bamako, Koulikoro et Kati, ayant pour vision de bâtir un Mali prospère sur trois piliers : la solidarité, le partage équitable de nos ressources et le respect de nos valeurs, ont sollicité l’ANPE pour obtenir des actions de formation insertion en coupe couture, stylisme, coiffure, saponification et des Kits de promotion de l’emploi semi urbain dans le cadre du partenariat public-privé» a indiqué le Directeur Général de l’ANPE.

Quant à l’Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali (APCMM), son président, Mamadou Minkoro Traoré a signalé qu’à travers la signature d’une convention de partenariat avec I’ANPE, elle a réalisé plusieurs actions de formation-insertion et de promotion de l’emploi aux bénéfices des artisans. ”Pour le présent programme, I’APCMM a sollicité l’ANPE pour l’insertion de 50 artisans formés en leur fournissant des kits équipements métiers. Les métiers ciblés par le programme sont la mécanique auto, la plomberie, le carrelage, la coiffure/esthétique, la transformation agroalimentaire, la saponification, la maçonnerie, la menuiserie métallique, la menuiserie coffreur, la réparation des engins à 2 roues, et la réparation appareils électroniques (radio/télé)’‘, a indiqué le président de l’APCMM.

Le ministre de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Mme Bagayoko Aminata Traoré, a confié que les sessions de formations-insertion, tant dans le domaine de la culture, de la saponification que dans les métiers artisanaux s’inscrivent en droite ligne de la stratégie d’action de son département pour faire de l’autonomisation des femmes dans le secteur productif, un vecteur de lutte contre le chômage et la précarité socioéconomique des femmes.

Pour sa part, elle a assuré que son soutien sera sans faille pour favoriser cette autonomisation des femmes dont la contribution à l’économie et à la promotion de l’emploi n’est plus à démontrer dans tous les secteurs.

S’adressant aux bénéficiaires, le ministre espère que les activités génératrices de revenus qu’elles auront à mener leur permettront de s’insérer durablement dans le tissu économique.

