Dans l’optique de faire connaitre les gloires de l’indépendance, l’Association pour la promotion des idéaux des pères des indépendances africaines (API-PIA) et l’Association repères a organisé, samedi 21 septembre, une conférence-débat sur l’idéologie politique de Modibo Keïta. C’était au Mémorial Modibo Keïta.

« Le président Modibo Keïta et ses compagnons ont bâti le Mali indépendant et en quoi leur héritage peut nous servir aujourd’hui ». Tel était le thème de la conférence-débat sur l’idéologie politique de Modibo Keïta par l’Association pour la promotion des idéaux des pères des indépendances africaines (Api-Pia) et l’Association repères.

Pour le conférencier, Daouda Téguété, Modibo Keïta est une gloire au-delà des frontières. « Un homme visionneur qui a réussi à offrir au Mali une indépendance. Membre fondateur de l’US-RDA, ce mouvement politique a été l’outil de lutte du président Keïta. La jeune génération doit chercher à connaitre l’homme ».

Pour lui, il s’est toujours battu pour que la jeunesse connaisse l’histoire du Mali. « C’est un véritable héritage pour la jeunesse. Aucun pays au monde ne peut se développer en faisant fi de son histoire, son patrimoine, sa souveraineté, son honneur et sa dignité. En huit ans, ce que le régime de Modibo Keïta avait réalisé en termes de formation, d’éducation, de sensibilisation, plus 50 ans après lui, aucun régime n’est arrivé à l’égaler, un tant soit peu. Sans ces repères, les jeunes peuvent être facilement ballotés aussi longtemps qu’il resterait. La meilleure des connaissances est la connaissance de soi… »

Le conférencier est formel: « J’ai la conviction profonde que les problèmes que nous vivons aujourd’hui remontent au coup d’Etat de 1968 qui a complètement désarticulé les assises fondamentales de l’Etat, dit-il sans ambages. Le sentiment patriotique n’est plus à l’ordre du jour. On a l’impression de ne plus être dans un pays. En réalité, l’Etat n’existe pas. Tout le monde court derrière l’argent. Nous nous posons le diagnostic de connaitre le combat des peuples des pères d’indépendance. Ils sont des hommes dont les exemples doivent être connus. Mais tout a été entrepris pour barrer la route ».

Zan Diarra

