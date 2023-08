Appui aux personnes déplacées internes : Le projet PRECO remet des kits d’une valeur de près de 80 millions de FCFA

Dans le but de répondre aux besoins des personnes déplacées internes (PDI), le projet Protection, résilience, cohésion sociale (PRECO) a initié une journée de distribution de kits d’activités génératrices de revenus (AGR). L’objectif principal de cette journée est d’autonomiser les PDI en leur offrant des opportunités économiques durables et en renforçant leur résilience face aux défis socio-économiques auxquels elles sont confrontées. La valeur des kits et les outils s’élève à près de 80 millions de FCFA. Elles sont réparties entre les sites de Bamako et de Gao. La remise a été faite le mercredi 23 août 2023 sur le site des PDI de Sogoniko « Centre Mabilé ». C’était en présence de la directrice régionale du Développement social, Mme Diarra Maimouna Famanta, de la présidente de la Croix rouge malienne, Assitan Coulibaly.

Le représentant de la mairie de la commune VI du district de Bamako, Adama Traoré, après ses mots de bienvenue, a adressé ses remerciements à la croix rouge malienne et aux partenaires pour leurs appuis multiformes à l’endroit des couches vulnérables. A sa suite, le représentant de la croix rouge danoise, Michel Babaekpa, a réaffirmé que cette journée de distribution de kits est un témoignage de leur soutien constant en faveur des personnes vulnérables. Cet accompagnement, a-t-il précisé, est une initiative clé du projet PRECO visant à renforcer les moyens de subsistance des PDI. « Les kits seront remis pour leur permettre de mener des activités et de s’insérer dans le développement socio-économique à leur profit et à la nation », a expliqué le représentant de la croix rouge danoise.

Au Mali, de nombreuses familles ont été contraintes de quitter leur foyer pour des raisons indépendantes de leurs volontés. Par cette distribution de matériels, le projet PRECO entend jouer pleinement sa partition pour ces personnes vulnérables qui vivent dans des conditions économiques difficiles sur différents sites des déplacés à Bamako et dans d’autres localités du pays.

Pour la présidente de la Croix rouge malienne, Assitan Coulibaly, la distribution des kits est un témoignage de leur engagement à restaurer la dignité et l’autonomie des concitoyens touchés par les conflits et les déplacements forcés. C’est un pas en avant, dit-elle, vers la construction d’un avenir meilleur, où chacun peut retrouver sa voix et sa place au sein de la société. Aminata Coulibaly a fait savoir que les kits sont composés entre autres de mangeoires, d’abreuvoirs, de pelles, de râteaux, d’aliments bétails et du sel à bétail, de matériels de sonorisation, de bâches et des chaises, de l’argent comme fonds de roulement pour acheter des animaux d’embouche pour certains et pour d’autres pour faire un petit commerce. La valeur de ces kits se chiffre à peu près à la somme de 80 millions de FCFA repartis entre les sites de Bamako et de Gao. De l’avis de la présidente de la Croix rouge malienne, ces kits ne sont pas seulement des biens matériels, mais aussi des symboles d’espoir et de renouveau. « Ils sont destinés à aider les personnes déplacées à créer des opportunités, à reconstruire leurs vies et à contribuer au développement de leurs communautés d’accueil. Ces activités génératrices de revenus ne sont pas seulement un moyen de subsistance, mais aussi un moyen pour chacun de reprendre le contrôle de sa vie et de participer activement à la croissance économique », a indiqué Assitan Coulibaly.

Prenant part à cette cérémonie, la directrice régionale du Développement social, Mme Diarra Maimouna Famanta, dira que cet appui est une solidarité manifeste qui aide l’Etat dans son rôle d’assistance en faveur de ces couches vulnérables. Elle a sollicité auprès de la Croix rouge malienne la reprise de l’assistance médicale en faveur des déplacés.

Sidiki Dembélé

