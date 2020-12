L’Amicale pour le développement du cercle de Goundam (Adcg) a un nouveau président depuis ce samedi 19 décembre 2020. C’est désormais Issa Arsina Cissé qui préside aux destinées de cette association faîtière des Goundamiens. Il décide de rassembler l’ensemble des fils du cercle et de poser des actions concrètes.

« L’Adcg, au-delà de son rôle historique d’être un cadre de rassemblement et de retrouvailles entre frères et sœurs, va entamer une série de réformes et initier des nombreuses activités visant à mobiliser des ressources pour sauver la seule véritable richesse que nous ont léguée nos ancêtres, la zone lacustre. Il s’agira pour nous de réunir l’ensemble des fils et filles du cercle dans un forum dynamique des cadres pour faire des propositions qui seront contenues dans une feuille de route qui servira de boussole à moi et ma future équipe dans le plaidoyer auprès des autorités nationales et les partenaires techniques et financiers », a déclaré Issa Cissé, devant les délégués des 16 communes qui ont pris part à cette assemblée générale de l’Adcg. Élu à la tête d’un bureau de 44 membres, le nouveau président a tenu un discours rassembleur. Selon lui, l’unanimité faite autour de sa personne pour diriger cette association est la prouve que l’Adcg est une famille. Une grande famille à l’image du cercle de Goundam, qui a toujours fédéré les Sonrhaïs, les Peulhs, les Tamasheq, les Arabes, les Bozos, les Dogons, les Bambaras, etc.

Des communautés qui, aises yeux, ont toujours su vivre en harmonie et en parfaite symbiose. Selon le nouveau président, c’est une belle manière de prouver aux yeux du monde que les fils du cercle sont capables de surpasser leurs clivages et de taire leurs égos pour Goundam. C’est aussi cela les valeurs ancestrales de l’acceptation de l’autre pour le vivre ensemble, a-t-il soutenu en parlant d’union dans la diversité. Issa Cissé a indiqué par la même occasion que diriger une association comme l’Adcg est une fierté, car il lui offre l’occasion de rendre au bercail ce qu’il reçu de lui. Et de s’engager à retourner à Goundam sa grandeur et ses lettres de noblesse d’antan, avec l’accompagnement de tous sans exclusive aucune.

Parlant de son plan d’actions, le président Cissé soutient que Goundam est un vieux cercle, plein d’histoire – mais aussi et surtout une circonscription dont les potentialités agro-sylvo-pastorales ont transcendé les frontières du Mali. Et qu’il faut les développer et les exploiter.

Partant, le président de l’Adcg s’est dit convaincu que l’association ne peut, ne pourra et ne sera que par tous. Et de conclure en appelant à l’union et à la résistance.

Amidou Keita

