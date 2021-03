Les militants du M5-RFP ont fait la proposition de la désobéissance civile au cours de l’Assemblée générale, tenue à la Maison des Ainés.

Des centaines de partisans du Mouvement du M5-RFP, étaient réunis samedi 6 mars 2021, à la Maison des Ainés pour une Assemblée générale dite de rectification de la transition. Au présidium, il y a avait plusieurs figures emblématiques du mouvement, notamment Me Mountaga Tall, Choguel K. Maiga, Kossa Maiga.

A travers l’Assemblée générale, il s’agissait pour les membres du comité stratégique de recueillir les propositions et suggestions des militants, afin de dégager une stratégie commune de lutte.

Plusieurs militants se sont succédé au pupitre pour faire des propositions. Ces propositions vont de la dissolution du Conseil national de transition (CNT), à la relecture de l’Accord de paix d’Alger, la suspension du droit de péage, la suppression du poste de vice président de la république… Parmi les propositions faites, une a attiré l’attention de l’assistance. Il s’agit de la désobéissance civile.

Selon Me Mountaga Tall et Dr Choguel K. Maiga, les propositions faites, seront très bientôt étudiées par le comité stratégique. « Nous allons nous réunir pour mieux nous pencher sur vos propositions », a laissé entendre Dr Maiga. Et de lancer un appel aux militants dans les Communes, les quartiers à se tenir prêts et répondre à l’Appel du Comité stratégique.

Le M5-RFP exige le changement dans la gestion des affaires publiques. C’est ce qui justifie les nombreuses protestations.

