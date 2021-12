Ça y est, la décision est prise. Le chronogramme des Assises Nationales c’est au cours de ce mois de décembre 2021, à Bamako et dans les cercles et Régions de l’intérieur. Les termes de références ont été validés et communiqués par le Gouvernement. Alors, place aux Assises de le Refondation.

Pour sortir le pays de la crise multidimensionnelle sévissant depuis 2012, les Maliens iront, du 11 au 30 décembre prochains, aux Assises nationales. Il s’agit du 11 au 26 décembre au plan local et du 27 au 30 au plan national. L’objectif est d’œuvrer à la refondation de l’Etat. A savoir trouver les voies et moyens nécessaires pour résoudre à la malienne la crise sécuritaire et sociopolitique ayant plongé le pays dans un chaos sans précèdent et rebâtir les fondements de la Nation elle-même. C’est ce qui est attendu pour pouvoir aller aux élections générales en toute quiétude.

Face aux menaces existentielles de l’État et de la Nation, le Gouvernement de la transition promet d’œuvrer à la refondation des Structures de l’Etat. C’est dans ce cadre que se situe l’organisation à tout prix de ces ANR dans les communes, cercles et Régions au cours de ces vingt derniers jours du mois courant. Une opportunité pour les uns et les autres de se concerter autour de la vision prônant le changement et les réformes globales. Ceci, en identifiant les besoins et exigences du moment, à diagnostiquer les vrais maux dont souffre le pays au plan sécuritaire, sociopolitique, économique, éducatif, etc. Ce qui est censé d’aider à pouvoir faire face aux défis majeurs à relever afin de restaurer les principes républicains et démocratiques puis corriger les faiblesses et failles qui ont gangrené le système de gouvernance.

Ces assises qui se tiendront du 11 au 30 décembre prochains se dérouleront sous l’égide du Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta. Elles ont pour objectif principal de faire l’état de la Nation et engager un véritable processus de refondation du Mali. Il s’agira de tirer les leçons du douloureux événements vécus avec une synthèse des Conclusions, Recommandations et Résolutions des différentes rencontres (forums, assises nationales, états généraux, conférence d’entente nationale, Dialogue national inclusif, journées de concertations nationales sur la Transition…) ; de proposer un nouveau contrat national de stabilité sociale, politique, sécuritaire et économique en matière de gouvernance ; d’avoir une compréhension commune des enjeux et défis pour le meilleur choix des Réformes escomptées.

Ainsi, les présentes Assises nationales plancheront sur treize thématiques majeures axées sur, entre autres, les volets Défense et Sécurité, Souveraineté nationale, Lutte contre le terrorisme, Questions géostratégiques et géopolitiques, Justice et Droits de l’Homme, Politique de bonne Gouvernance, Transition numérique, Médias, Politique étrangère et Coopération internationale, Intégration africaine, Dialogue social, Reformes sociales, Fonction publique, Education, Emploi, Planification Développement économique et industriel, Développement rural, Santé et Affaires sociales, Questions humanitaires, Elections, Décentralisation, Questions foncières, Paix, Réconciliation nationale et Cohésion Sociale et Relecture « intelligente » de l’Accord d’Alger et DDR (Démobilisation-Désarmement-Réinsertion) …

Concernant la participation, ces Assises nationales sont l’affaire de toutes les couches sociales, toutes les forces vives de la Nation et de la Diaspora.

Sur le programme officiel, il y a plus de 150 Participants attendus au niveau des 19 Régions que compte désormais le Mali, 300 au District de Bamako et 1000 pour la phase finale. Des participants tous issus des différentes sensibilités de la société civile, de la classe politique nationale, des mouvements des femmes et des jeunes, et des Maliens de l’Extérieur. Les travaux seront basés sur des panels d’échanges et de sessions de communications et se dérouleront en séances plénières et en groupes de travail, le programme officiel préétabli.

Djankourou

