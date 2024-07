L’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS) a lancé vendredi dernier (5 juillet 2024) le Service de l’Assurance Volontaire. A cette occasion, le Directeur Général de l’INPS, M. Ousmane Karim Coulibaly, a rencontré personnellement les nouveaux assurés à la Direction.

Expliquer l’importance de l’Assurance Volontaire aux nouveaux adhérents en mettant l’accent sur le fait que chaque travailleur, sans distinction de métier, a droit à ce privilège ! Tel était l’objectif de la cérémonie organisée vendredi dernier (5 juillet 2024) par la Direction générale de l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS). A cette occasion, le Directeur Général de l’INPS a personnellement rencontré les nouveaux assurés à la Direction générale. C’était en présence des membres de la Commission de l’Assurance Volontaire et du directeur adjoint des Ressources humaines de l’INPS, M. Modibo Dagnon, et du chef de Service Assurance Volontaire, Mme Sylla Aminata Guitteye.

Dans son allocation, M. Ousmane Karim Coulibaly a affirmé que «l’État, à travers l’INPS, fournit des aides aux individus et à leurs familles pour répondre à divers besoins de protection sociale. L’Assurance Volontaire est la branche de l’INPS qui défend les droits des travailleurs libéraux en matière de prestations et de protection sociale». Et d’ajouter, «cette catégorie constitue la majorité des travailleurs actifs du Mali, d’où l’importance de leur accorder une grande attention pour que les missions de l’INPS soient bien menées. Cette mission ne peut être correctement exécutée sans votre aide à tous».

Chacun des intervenants à la cérémonie lancement a détaillé les aspects administratifs, les procédures et les formulaires d’adhésion. Le Directeur Général, a précisé que des «mesures sont en cours pour faciliter l’échange entre l’institut et ses assurés, dans le but de simplifier le parcours des paiements et la réception de leurs dus».

La cérémonie a pris fin par une séance de questions/réponses, suivie de la remise officielle des documents attestant l’adhésion à l’Assurance Volontaire et de la traditionnelle photo de famille.

Naby

Avec SRP-INPS

