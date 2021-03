‘’L’instant Thé dans mon quartier”, un grin itinérant qui est un concept de cultur’elles et ses partenaires, est un espace permettant aux jeunes de se plonger, sans détour et dans un langage propre, dans les maux qui entravent le développement de leur quartier et de chercher des solutions idoines pour les surmonter, de faire des jeunes des acteurs incontournables de leur épanouissement. Ce nouveau concept a été lancé le dimanche 28 février 2021 au ‘’grin proactif” de Banconi plateau.

‘’L’instant Thé dans mon quartier ‘’ est un grin itinérant, un espace d’expression des jeunes afin de se libérer des fardeaux qu’ils portent au quotidien ; de discuter sur les maux qui constituent des freins à leur épanouissement et de les surmonter, a précisé le coordinateur, Lamine Diarra. Selon lui, c’est la crise sanitaire qui les a obligés à opter pour ce nouveau format et tous les grins qui ont déjà participé à l’émission peuvent émettre le vœu de recevoir l’équipe de l’instant thé dans leur quartier. Il leur suffit, aux dires de Lamine Diarra, de mettre sur pied un projet consistant en rapport avec le développement de leur quartier. Alima Niaré, la coordinatrice de l’émission, a expliqué que ce nouveau concept prend en compte plusieurs aspirations des jeunes et qu’il se démarque par des innovations. « Amener le grin dans son vrai contexte, faire comprendre à la nouvelle génération que le grin est un lieu d’échange, de recherche de solutions aux problèmes quotidiens et que les Smartphones ne doivent pas et ne peuvent pas dénaturer un grin. « De nos jours, les jeunes ont tendance à oublier certaines valeurs sur lesquelles repose un grin. Ce concept est de les rappeler ces valeurs »,a-t-elle souligné. Cheick Tidiane Coulibaly, le chef du grin proactif de Banconi plateau, qui a eu la chance de recevoir le premier numéro de ‘’l’instant Thé dans mon quartier”, a affirmé que c’est une immense joie pour lui et ses membres de recevoir l’émission. Il a détaillé que plusieurs activités seront au programme telles que la distribution des masques, des gel hydroalcooliques dans certaines familles du quartier dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus. Le chef de grin a aussi noté qu’ils auront au menu du débat la lutte contre l’insalubrité qui est un phénomène qui est en train de gagner du terrain dans son quartier afin d’essayer de faire changer les mentalités et de faire comprendre aux ‘’Banconikas” que personne ne viendra avec une baguette magique pour développer leur quartier et qu’ils doivent conjuguer les efforts, de dépasser leurs égos afin de prendre le chemin du développement.

Moussa Samba Diallo

