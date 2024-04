Je crois sincèrement qu’une femme est rarement écoutée à sa juste valeur que lorsqu’elle possède de l’argent. Lorsqu’elle est financièrement indépendante, elle devient puissante, résiliente et moins encline à se laisser manipuler ou marcher sur les pieds. Elle ne permet pas que son opinion soit ignorée ou reléguée au second plan. Bien sûr, l’argent ne devrait pas être le seul critère de valeur d’une femme. Mais, il est indéniable qu’il lui confère un certain pouvoir et une certaine influence dans la société.

Une femme financièrement indépendante est capable de se tenir debout sur ses propres pieds, de prendre des décisions qui façonnent son propre destin, et de s’affirmer dans un monde qui, trop souvent, minimise sa voix et son importance. Nous avons été élevées pour la plus part dans un certain moule, celui de la parfaite épouse. On nous a enseigné les arts de la cuisine, et du ménage, mais on nous a souvent oublié de mentionner l’importance d’être androgyne, de cultiver une force et une détermination qui transcendent les limites des genres.

Yairai ta dai foye tai o bô ! Rien ne vaut l’autonomie !

Aïssata Ibrahim Traoré

Promotrice de la plateforme «I Parila»

