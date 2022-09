L’hôtel Radisson Collection (Ex- Sheraton) de Bamako a abrité, le lundi 5 septembre 2022, la cérémonie officielle de lancement de la 3ème édition de la Campagne nationale de communication stronger together « plus fort ensemble » du Projet Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD), sous le thème « Education et leadership féminin ». Cette campagne nationale vise à sensibiliser les populations sur les questions liées à l’éducation, l’accès à la planification familiale et la capacité des femmes à contribuer significativement à la croissance économique.

Le lancement de la campagne a été fait par le Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population, Bréhima KAMENA, en présence de son homologue de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Bakary Doumbia ; du Coordinateur national du projet SWEDD, Moussa Sidibé et d’autres personnalités.

Après les mots de bienvenue du représentant du maire de la commune IV du district de Bamako, le Coordinateur national du projet SWEDD, Moussa Sidibé a présenté le bilan du projet SWEDD. Selon lui, le projet a permis de faire plusieurs réalisations dont la formation et le recrutement de 323 sages-femmes. Quant à la représentante du Fond des Nations Unies pour la population (UNFPA), elle a fait savoir que cette campagne vise à assurer l’autonomisation des femmes et des filles.

Pour sa part, le représentant de la Banque Mondiale, M. Koffi, a fait savoir que le projet SWEDD est financé par le groupe de la Banque Mondiale à hauteur de 680 millions de dollars (340 milliards de FCFA). Ousmane Mamoudou Kane, Ministre Mauritanien des Affaires Economiques et de la promotion des Secteurs Productifs, Président du Comité Régional de Pilotage du SWEDD, qui a prononcé son discours en ligne, a souhaité le changement social et de comportement positif pour l’autonomisation des femmes.

Selon le Ministre malien de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population, Bréhima KAMENA, le projet Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel a été lancé en novembre 2015 avec le soutien financier de la Banque mondiale, l’appui technique du Fond des Nations Unies pour la population et de l’Organisation Ouest Africaine de la Santé.

Avant d’ajouter que le projet SWEDD vise globalement à accélérer la transition démographique, en vue d’exploiter le dividende démographique et de réduire les inégalités de genre dans la région du Sahel, tout en renforçant le niveau d’autonomisation des femmes et des adolescentes et le développement du capital humain de qualité.

Pour lui, les (13) pays membres du projet SWEDD ont initié et lancé la Campagne Stronger Together, Plus fort Ensemble ! comme stratégie de riposte, pour atténuer les impacts négatifs de la COVID-19 sur les activités d’autonomisation des femmes dans les pays membres du SWEDD. « La campagne nationale que j’ai l’insigne honneur de lancer aujourd’hui, vise à sensibiliser les populations sur les questions liées à l’éducation, l’accès à la planification familiale et la capacité des femmes à contribuer significativement à la croissance économique. C’est pourquoi, je lance un appel aux réseaux de jeunes, aux femmes, aux leaders religieux, aux chefs traditionnels et coutumiers pour soutenir fortement la mise en œuvre de cette campagne », a conclu le Ministre. Au cours de cette cérémonie de lancement, il y a eu des prestations d’artistes et des témoignages.

Aguibou Sogodogo

Commentaires via Facebook :