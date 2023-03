Célébration de la Journée internationale des femmes 2023 : « Reconnaissance du combat des femmes maliennes pour la souveraineté totale du Mali »

Ce 8 mars 2023, les femmes du Mali, à l’instar de celles de la communauté internationale, célèbrent la journée internationale des femmes. A Bamako, elle sera fêtée, sous la haute présidence du Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, selon le Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille (MPFEF), au Stade Omnisport Modibo Kéita.

En effet, le 8 mars est une grande journée pour les femmes. Parce que c’est une journée qui a été obtenue suite à des luttes ardentes par les femmes pour obtenir leurs rôles, leurs places dans la société (dans la vie professionnelle qu’au niveau de la société). Adoptée par la charte des Nations Unies en 1945, elle a été le premier instrument international à affirmer le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes. Depuis, l’ONU a contribué à créer un héritage historique et internationalement reconnu de stratégies, de normes, de programmes et d’objectifs destinés à améliorer la condition des femmes dans le monde. Au fil des ans, l’ONU et ses institutions spécialisées ont favorisé la participation des femmes, en tant que partenaires égales des hommes, à la réalisation du développement durable, de la paix, de la sécurité et au plein respect des droits de l’Homme. Favoriser l’autonomie des femmes continue d’être un élément au cœur des efforts entrepris par l’ONU en vue de relever les défis sociaux, économiques et politiques dans le monde.

La célébration au Stade Omnisport Modibo Kéita cette année, sera l’occasion de retrouvailles entre le président de la transition et les femmes maliennes, à travers celles de Bamako. Les femmes du Mali ont joué et continuent de jouer pleinement leur rôle de mère, de femme de foyer, de sœur, de fille, de dernier rempart pour la protection de la mère patrie; les femmes maliennes ont accepté de souffrir contre vents et marrées pour accompagner, soutenir les autorités de la transition dans la lutte pour la souveraineté totale du Mali. Une des illustrations de leur détermination à tout mettre en œuvre pour défendre le Mali avec becs et ongles est leur sortie du 14 janvier 2022, avec à leur tête le Ministre de la Promotion de la Femme, de l’enfant, et de la famille, Wadidié Founé Coulibaly, où elles ont répondu massivement à l’appel du président de la transition à une mobilisation générale de l’ensemble de la population malienne, de l’intérieur comme à l’extérieur du pays, pour dire non aux sanctions inhumaines, illégales, illégitimes de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) contre le Mali. Des femmes maliennes ont accepté et continuent de soutenir les autorités de la transition dans le respect des trois principes de souveraineté édictés par le président de la transition, le colonel Assimi Goita: le respect de la souveraineté du Mali; le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires du Mali; la défense des intérêts du Peuple malien. L’occasion sera bonne pour le colonel Assimi Goïta de remercier vivement les femmes du Mali de leurs implications, efforts, déterminations, engagements dans la dans la réussite de la transition, qui n’allait certainement arriver à ce niveau sans les femmes.

Au delà, le rôle des femmes battantes du Mali comme Awa Kéita, Nyéleni, dans la vie politique, pour l’émancipation de la femme notamment malienne, sera souligné. Histoire de dire aux femmes maliennes de prendre l’exemple sur ces dernières pour que la femme ait toute sa place dans la société. L’actuelle occupante du fauteuil du département de la promotion de la femme, de l’enfant, et de la famille, Wadidié Founé Coulibaly, qui a participé à toutes les révolutions récentes du pays en première ligne, sollicitera le soutien des femmes pour l’émancipation de la femme malienne.

Hadama B. FOFANA

