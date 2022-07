En partenariat avec la Direction nationale des PME, le Centre Malien de Promotion de la Propriété Industrielle (CEMAPI) a lancé, ce mardi 26 juillet 2022, un atelier de renforcement des capacités pour les représentants des PME et startups du Mali. La cérémonie de lancement de l’atelier était présidée par Boubacar Ballo, représentant le ministre de l’Industrie et du Commerce.

Impact Hub, Al Mounas, Goût unique, Bel’Art Déco…. Plusieurs startups et PME ont répondu à l’appel du CEMAPI. Dans son mot de bienvenue, la directrice du CEMAPI, Fatoumata Siragata Traoré, a appelé les jeunes entrepreneurs à protéger leurs marques et produits. « Faire enregistrer son produit auprès du CEMAPI, c’est éviter de se faire voler son idée et sa création », a conseillé la directrice Traoré.

Prenant la parole, le représentant du ministre de l’Industrie et du Commerce a souligné la réticence des entreprises maliennes à protéger leur création. « Le constat global aujourd’hui est que les PME et startups créent des produits sans se soucier le plus souvent de les protéger au moyen d’un droit de propriété intellectuelle », a indiqué Boubacar Ballo dans son discours d’ouverture de l’atelier. « Si vos produits et inventions ne sont pas protégés, vous ne bénéficierez pas de droits exclusifs sur ceux-ci », a expliqué le représentant du ministre.

« Introduction générale à la propriété industrielle ». Tel était le premier module de la formation de deux jours. Ce module était développé par Almouctar Baba Kounta, Chef du Département dépôt et enregistrement de titres de Propriété industrielle au CEMAPI.

