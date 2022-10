Le nouveau patron des patrons maliens s’appelle Moussadeck Bally. Il a été consacré, le samedi 1er octobre 2022, par la majorité écrasante des délégués inscrits, soit 117 sur 129 et se hisse à la tête d’un bureau consensuel de 31 membres. Il prend ainsi les rênes d’une faitière en proie encore aux dissensions internes sur fond de crise électorale consécutive au processus de changement de directoire en 2020. Il en a résulté un feuilleton judiciaire à rebondissement deux années avant que les acteurs ne décident d’enterrer la hache de guerre pour sauver ce qu’il reste du secteur privé. Convoqué par l’administration provisoire dont le mandat prenait fin le même jour, l’assemblée élective du week-end s’est tenue dans une atmosphère bon-enfant, sous la supervision d’un huissier de justice. Elle s’est conclue par l’investiture de M. Bally pour un mandat non renouvelable de 5 ans au cours duquel le nouveau président du CNPM s’engage avec son équipe à se hisser à la hauteur des attentes au nombre desquelles l’unité et l’épanouissement du CNPM figurent en priorité. Il s’est ainsi assigné la mission de rassembler l’ensemble des groupements professionnels du Mali, de se projeter vers dans le futur et, en tant qu’organisation faitière du secteur privé, défendre avec acharnement, citoyenneté et professionnalisme leur intérêt commun. Pour ce faire, il tend la main aux dissidents réunis au sein d’un collectif qui a décidé de bouder l’assemblée élective, après avoir été débouté au Tribunal de la Commune IV d’une requête de suspension du processus électoral piloté par l’administration provisoire.

Qu’à cela ne tienne, le grand gagnant de ce processus offre une main-tendue à dit tous les groupements du secteur privé. «Nous ne sommes pas des adversaires encore moins des ennemis, mais des chefs d’entreprise qui créaient la richesse et les emplois», a-t-il indiqué, en laissant entendre que c’est ensemble que les acteurs du secteur privé peuvent aller plus loin. Le Président nouvellement élu n’a pas omis par ailleurs de féliciter l‘Administration provisoire d’avoir accompli ses missions dans le délai imparti, notamment le toilettage des statuts et règlement – dont l’obsolescence a eu raison de la quiétude du patronat pendant deux ans – ainsi que son président pour son engagement et sa disponibilité. Et d’y associer l’ensemble des groupements professionnels pour leur mobilisation tout au long du processus ayant abouti à un consensus sur fond de compromis de part et d’autre. «Notre grande satisfaction est que dans cinq ans nous-nous retrouvons dans la même salle et que les mêmes délégués nous disent, merci vous avez rempli votre mission», a-t-il lancé aux autres membres du nouveau bureau, en les invitant à servir le CNPM au lieu de se servir à titre personnel. M. Bally tout en déplorant la crise profonde qu’a traversé le CNPM, a tenu à rassurer par ailleurs les autorités publiques que la faitière des patrons est désormais debout et prête à jouer son rôle dans la construction du pays. Le CNPM sera un interlocuteur privilégié, rigoureux, intransigeant et exigeant, prévient-il, en appelant les acteurs du secteur privé à la cohésion et en promettant la loyauté vis-à-vis des idéaux du CNPM.

Amidou Keita

