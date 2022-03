Depuis bientôt 18 mois le Conseil national du patronat du Mali (CNPM) traverse une crise sans précédent de son histoire suite à la dernière élection. Pour trouver une solution idoine à cette crise une administration provisoire de gestion des affaires courantes a été mise en place avec comme principale mission trouver un compromis entre les deux camps opposés notamment le camp du président sortant, Mamadou Sinsy Coulibaly et celui de Amadou dit Diadié Sankaré, afin d’organiser une nouvelle élection du CNPM. C’est dans optique que s’est tenue le mardi 1er mars 2022 au siège de l’organisation patronale du secteur privé malien une importante réunion entre les membres de l’administration provisoire, les présidents et responsables des Groupements professionnels personnes ressources.

Le projet d’ordre du jour portait sur les modalités de sortie de crise du CNPM. Lors des discussions les participants ont fait le point sur l’historique et l’évolution de la crise du CNPM qui dure depuis 18 mois. Ils ont analysé les conséquences sur l’organisation, sur les entreprises et sur le pays. Et décidé de transcender leurs divergences en concluant un accord de sortie de crise pour mettre fin au problème.

Toutefois, les participants décident entre autres de : valider la mise en place de l’administration provisoire en tant qu’organe chargé de gérer les activités du CNPM sur la base des missions assignées et dans les délais convenus; de procéder à la recomposition de l’administration provisoire pour porter le nombre à 16 membres; de créer au sein de l’administration provisoire deux postes de vice-présidents; de créer un poste de trésorier; de recruter un nouveau Secrétaire général sur la base de la compétence technique sur concertation des premier et deuxième vice-président; de mettre fin à tous les litiges et contentieux les opposant au nom de l’intérêt supérieur du secteur privé et du Mali; de renoncer à toutes les procédures, plaintes, requêtes ou autre prétention par voies judicaires; d’œuvrer à partir d’aujourd’hui au rassemblement et l’union de tous les membres du CNPM. Les participants retiennent que le président et les vice-présidents ne seront pas tête de liste aux prochaines élections du CNPM. Le présent accord engage de façon définitive tous les signataires.

L’accord sera soumis à la validation de la prochaine Assemblée générale des Groupements professionnels et Conseils patronaux des régions.

AMTouré

