Colonel Assa Badiallo Toure à la journée solidarité de la fondation Orange-Mali : “La Fondation Orange Mali a répondu présent en ciblant sa Journée de solidarité pour alléger les souffrances et redonner espoir à des milliers de personnes”

Profitant de la Journée solidarité de la Fondation Orange Mali avec la remise d’un important don aux couches défavorisées, la ministre de la Santé et du Développement social, le colonel Assa Badiallo Touré, a adressé ses vifs remerciements à la direction générale de la société Orange Mali pour avoir répondu favorablement aux activités de l’édition 2023 du Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion.

C’est un plaisir pour moi de présider cette cérémonie de donation de la Fondation Orange-Mali. Qu’il me soit permis d’exprimer ma gratitude en cette heureuse occasion, pour cette belle initiative de solidarité qui s’inscrit, dans la continuité de celles des plus Hautes Autorités du pays.

Nous sommes dans le dernier virage de cette 28e édition du Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion. Celui de la 4e semaine consacrée à la jeunesse à l’emploi et à l’entreprenariat.

Lancé le 2 octobre sur toute l’étendue du territoire national et à l’extérieur du pays, le mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusionest et demeure surtout, un moment intense de rappel à la conscience nationale de la nécessité pour chacun de se sentir concerné et responsable du bien-être et du mieux-être de chaque malienne et de chaque malien et de la nation toute entière.

Le thème retenu cette année est : “La solidarité au service de la paix, de la stabilité et du développement dans le Mali Kura”. Ce thème fait fondamentalement appel à des valeurs sociétales, mais aussi comportementales.

En nous réunissant ici pour soutenir la cause de nos concitoyens fragiles, la Fondation Orange respecte sa tradition d’œuvrer toujours aux côtés de l’Etat sur différents chantiers de développement de notre pays.

En effet, Monsieur le président de la Fondation Orange, à chaque édition du Mois de la Solidarité et de la Lutte contre l’Exclusion, votre institutiona répondu présent en ciblant sa journée de solidarité pour alléger les souffrances et redonner espoir à des milliers de personnes.

Permettez-moi de réitérer mes remerciements à la Fondation Orange Mali pour son engagement et sa contribution de taille à la réussite du mois de la Solidarité et de la Lutte contre l’Exclusion.

Honorables invités,

– Mesdames et Messieurs.

C’est aussi une opportunité pour moi de remercier tous ceux qui ont bien voulu effectuer le déplacement pour être les témoins privilégiés de cette manifestation de solidarité composée de dons divers et variés.

Merci à toutes les organisations et personnes anonymes qui contribuent inlassablement à essaimer la solidarité en donnant une grande impulsion à ce mois faisant ainsi de notre pays, un cas d’école, une référence dans la sous- région.

Enfin, Mesdames et Messieurs, œuvrons tous ensemble pour pérenniser cette belle initiative de la Fondation Orange Mali en faisant référence à nos valeurs cardinales de fraternité, d’entraide et de solidarité”.

Journée solidarité 2023 :

La Fondation Orange-Mali fait des dons d’une valeur de 60 millions F CFA

Dans le cadre du Mois de la solidarité et de lutte contre l’exclusion sociale, la Fondation Orange-Mali a organisé le 26 octobre dernier, au Centre international de conférences de Bamako (CICB), l’édition 2023 de la Journée de la solidarité de la Fondation Orange-Mali (JSFOM). Au cours de cette journée, elle a fait des dons d’une valeur de 60 millions de F CFA à plusieurs associations de personnes démunies.

La cérémonie était présidée par le colonel Assa Badiallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social, en présence d’Andogoly Guindo, ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Alhamdou Ag Ilyène, ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration, Aboubacar Sadick Diop, directeur général d’Orange-Mali et président du conseil d’administration de la Fondation Orange-Mali, ainsi que les responsables de plusieurs associations de personnes démunis.

Le thème retenu pour cette édition 2023 de la JSFOM était : “La Solidarité au service de la paix, de la stabilité et du développement dans le Mali Kura”. Elle a été une occasion pour les responsables d’Orange-Mali de faire des dons à plusieurs associations de personnes démunies. Ces donations sont constitués de denrées alimentaires (riz, sucre, petit mil, huile, lait en poudre, lait infantile, farine de blé) ; des équipements pour activités génératrices de revenus (moulins, kits maraichages) ; des motos tricycles pour personnes handicapées ; de motos ambulances pour les centres de santé isolés ; de fournitures et kits scolaires (sacs d’écoliers, cahiers, stylos, crayons) pour les enfants orphelins, déplacés et démunis, des couches pour bébés, des moustiquaires imprégnées.

Selon le président du conseil d’administration de la Fondation Orange-Mali, afin de mieux organiser ses interventions, la Fondation a défini des axes d’intervention, dont la santé, l’éducation conventionnelle et numérique, la culture et la solidarité.

“Pour 2023, un budget de plus de 800 millions de F CFA sera investi par la Fondation au Mali. L’axe prioritaire pour cet exercice est la santé avec des actions phares notamment l’achat de 2000 kits de césarienne pour les centres de santé, l’achat de 2 véhicules utilitaires fourgon 5 places pour la collecte de sang au compte du Centre national de transfusion sanguine (CNTS), l’achat d’une centrifugeuse de poches de sang, l’achat de 20 motos ambulances pour les localités les plus éloignées, la caravane pour le 3e âge en partenariat avec le Programme national de santé oculaire et le Conseil national des personnes âgées du Mali (consultation et chirurgies de la cataracte, consultations générales en urologie, diabète et cardiologie, soutien aux enfants malades du cœur en partenariat avec la Chaine de l’Espoir et le soutien à la lutte contre les maladies endémiques et tropicales”, a-t-il expliqué. Il a ajouté que le 2e axe de la Fondation est l’éducation. “Pour faciliter l’accès à l’éduction de base dans les meilleures conditions, la Fondation Orange-Mali, en partenariat avec World Vision, réalise actuellement un module scolaire à Lahandy (Manantali) composé de 3 salles de classes avec 2 blocs de 3 latrines, un bureau magasin et un point d’eau, et la réhabilitation d’anciennes salles de classes, un autre module scolaire à N’Djibala (Dioïla) composé de 3 salles de classes avec 2 blocs de 3 latrines, un bureau magasin et un centre de santé entièrement équipé et électrifié et enfin la réhabilitation des latrines de l’école JPK. La Fondation soutient également l’exercice en milieu scolaire à travers différents concours ainsi que des activités littéraires. 105 écoles, 10 maisons digitales et 2 fablabs solidaires sont déployés à Bamako et en région avec plus de 60 000 bénéficiaires afin de contribuer à l’inclusion numérique”, a-t-il laissé entendre.

Mme la ministre de la Santé et du Développement social a indiqué qu’en se réunissant ici pour soutenir la cause de nos concitoyens fragiles, la Fondation Orange-Mali respectait sa tradition d’œuvrer toujours aux côtés de l’Etat sur les différents chantiers de développement de notre pays. “A chaque édition du mois de la solidarité, la Fondation Orange-Mali a répondu présente en ciblant sa Journée de solidarité pour alléger les souffrances et redonner espoir à des milliers de personnes. Permettez-moi de réitérer mes remerciements à la Fondation Orange-Mali pour son engagement et sa contribution de taille à la réussite du Mois de la solidarité et de lutte contre l’exclusion. Œuvrons tous ensemble pour pérenniser cette belle initiative de la Fondation Orange-Mali en faisant référence à nos valeurs cardinales de fraternité, d’entraide et de solidarité”, a-t-elle précisé.

La cérémonie a été clôturée par la remise symbolique des équipements aux responsables de certaines associations de personnes démunis.

Mahamadou Traoré

