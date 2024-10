Congrès Tabital Pulaku : ‘’Me Hassane Barry, le candidat de la paix’’

L’équipe de campagne pour l’élection de Me Hassane Barry, a animé une conférence de presse à la Maison de la presse ce début de semaine, pour annoncer la candidature de l’avocat à la tête de l’association culturelle Tabital Pulaaku. Il s’agissait de Me Hassane Barry, candidat, Idrissa Allaye Sankaré, directeur de campagne, Asmaou Barry, Boubacar Bandé et plusieurs responsables de Tabital au Mali.

Ce weekend du 19 et 20 octobre, l’association culturelle peulh Tabital Pulaaku sera en congrès pour élire son nouveau président et mettre en place un nouveau bureau au CICB. A ce jour, sept candidatures ont été annoncées, selon les conférenciers, parmi lesquels, l’avocat, ancien ministre, ambassadeur et membre du barreau pénal international, Me Hassane Barry.

A en croire Idrissa Allaye Sankaré, le directeur de campagne du candidat, Me Hassane Barry est le candidat idéal pour Tabital Pulaaku. « Le candidat de la paix », estime-t-il pour qualifier Me Barry. « Un grand commis de l’Etat, un homme au service de la société et aussi de la communauté, Me Hassane n’est plus à présenter aux Maliens et aux Peulhs », a clamé son directeur de campagne.

Selon Idrissa Allaye Sankaré, le Mali et la communauté peulh traversent de grandes difficultés et il n’est à prouver à personne, Tabital Pulaaku doit jouer un rôle crucial dans la résolution de cette crise. Pour ce faire, Me Barry axe son projet à la tête de Tabital sur d’abord la paix, la sécurité et la réconciliation au Mali, ensuite, la cohésion au sein de la faitière, un siège social, entre autres.

Plusieurs personnes ont témoigné des bienfaits de l’homme et ont flatté son leadership. Pour Dramane Yalcouyé de Guina-Dogon, Me Hassane Barry est un homme véridique. « Un homme de franchise qui a toujours œuvré pour la cohésion et l’entente entre la communauté dogon et peulh. Il a toujours ouvré pour l’unité », lui reconnait l’ancien président de la jeunesse de Guina Dogon, avant d’appeler ses frères et sœurs peulhs, à privilégier le consensus et l’entente.

Dans la même lancée, Mme Cissé Asmaou Barry vice-présidente de ‘’Yirwèrè Pulaaku’’, a appelé à l’entente au sein de la communauté peulh. Trop de coups bas dira-t-elle et regrette que : « Tabital est international. Nous sommes dans 56 pays à travers le monde mais malheureusement, c’est au Mali seulement que l’association a des difficultés en son sein», et conseillera, « Entendons-nous et donnons la main ». Asmaou Barry, Boubou Sékou Diallo de la jeunesse Tabital, Boubou Tiagal des marchés de bétails ont tous appelé à voter Me Hassane Barry.

A rappeler qu’aux dires du directeurs de campagne, Idrissa Allaye Sankaré, le congrès est prévu pour le weekend du 19 octobre mais, il y a encore beaucoup de manquement. Aucun rapport de résolution du dernier congrès, aucun bilan et aucune convocation pour le corps électoral, tous, prévus par les textes qui régissent l’Association. « Nous craignons un holdup électoral » ! A décrié le candidat avant de promettre qu’ils seront au congrès quoi qu’il advienne. Et au directeur de campagne de conclure : « Nous gagnerons ! Me Hassane Barry est le candidat de la paix ».

Koureichy Cissé

