Conseil d’administration de la CMSS : Un budget de 187,336 milliards dont 33,520 milliards pour l’AMO

187,336 milliards contre 176,874 en 2022, soit une augmentation de 5,91%. C’est le volume du budget 2023 adopté par les membres du conseil d’administration de la CMSS, le 7 février dernier. C’était à la faveur du 30e session ordinaire du conseil d’administration dont les travaux ont également porté sur les plans d’actions de la CMSS pour la même année ainsi que sur le procès-verbal de la 28e session ordinaire. Les administrateurs, sous le regard vigilant du DG, ont planché par ailleurs sur l’état d’exécution des recommandations de la 28e session ordinaire. Couplée à la 20e session consacrée à la gestion déléguée de l’Assurance maladie obligatoire (AMO), les travaux étaient présidés par Souleymane Traoré, conseiller technique et représentant du ministre de la santé et des actions sociales, qui a précisé que le projet de budget de la CMSS s’inscrit globalement dans le respect des normes de la Cipres.

Et sur les 187,336 milliards, 33,520 contre 36,735 milliards en 2022, soit en baisse de 8,75 %, seront allouées à la couverture de l’AMO. Cette baisse, selon Souleymane Traoré, se justifie par les activités menées par la Canam et la CMSS, deux organismes différents, notamment dans le cadre de la maîtrise médicalisée des dépenses et de la lutte contre la fraude, dont les actions concourent également à aller sereinement vers l’opérationnalisation du Régime d’assurance maladie universelle (Ramu).

Il a par ailleurs précisé que ce projet de budget est adossé à un plan d’actions qui s’articule autour de certaines activités, à savoir : l’intensification de l’immatriculation des assurés et des nouveaux bénéficiaires du régime à la suite des recrutements prévus sur l’exercice ; l’organisation des missions de supervision de la liquidation des feuilles de soins et de recouvrement des cotisations auprès des collectivités territoriales, le renforcement des capacités opérationnelles et des ressources humaines.

Amidou Keita

