Consortium Think Peace Sahel/AJCAD/CAP DH : Bilan semestriel globalement satisfaisant

Le Consortium Think Peace Sahel/AJCAD/CAP DH a procédé, le 27 août 2021 au siège de Think PEACE Sahel (sis à l’ACI 2000), à la présentation des activités et résultats dans le cadre du Fonds d’appui aux moteurs du changement (FAMOC), lors d’un déjeuner de presse. Le projet est financé par l’Ambassade du Royaume du Danemark au Mali. Fousseyni Diop de l’AJCAD Mali, Diaguiné Soumaré de Think Peace Sahel, Néguéfing Diarra, de CAP DH et Mirja-Crone, représentante de l’Ambassade du Danemark, ont présidé ce déjeuner de presse.

Prenant la parole au nom du consortium Think Peace Sahel, AJCAD et CAP DH, Diaguiné Soumaré a indiqué que ce déjeuner s’inscrit dans le cadre de leurs plans d’actions annuels qui les servent d’occasion pour faire la présentation des résultats des différents projets et initiatives réalisés au cours du semestre. Il est utile, dit-il, de rappeler que le consortium et le FAMOC et l’Ambassade du Danemark est un long parcours de collaboration. C’est en 2017, déclare Soumaré, que nous avons été sélectionnés par l’Ambassade du Danemark au Mali pour répondre aux attentes du FAMOC. « C’est ainsi que nous avons décidé de constituer un consortium pour jouer un rôle crucial et avoir un réel impact à travers une synergie dans les activités liées à nos plans d’actions suivant des thématiques, les défis et les enjeux dans les communautés surtout chez les jeunes et les femmes », a fait savoir Diaguiné.

Les activités réalisées et résultats atteints dans le cadre de la subvention par les trois structures, durant le premier semestre 2021, ont été détaillés par le porte-parole du consortium, Diaguiné Soumaré.

Think Peace Sahel, dit Diaguiné, a pu réaliser entre autres activités : l’appui économique dont profitent des jeunes et des femmes; l’accompagnement et la vulgarisation des cas de succès issus des réalisations de think Peace Sahel ; les ateliers nationaux de validation ; la finalisation des propositions de politique publique pour la transition (cohésion sociale et réconciliation, sécurité, extrémisme violent) ; des rencontres avec les quartiers et villages sur le rôle des jeunes filles et femmes pour la prévision contre l’extrémisme violent et le terrorisme ; la retraite stratégique de think peace ; des ateliers nationaux de validation et finalisation des propositions de politique publique pour la transition à Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou, Kidal, Taoudéni et Ménaka. Think Peace a aussi tenu des rencontres «Women national forum for peace » à Kidal, Tombouctou, Gao, Mopti, Ségou, Kayes, Koulikoro et Bamako. Les résultats atteints sont entre autres : validation des propositions de plan d’action 2021-2025 de la politique nationale de prévention et de lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme.

L’AJCAD, ajoute Diaguiné Soumaré, a assisté les citoyens à l’extension des zones d’intervention de l’AJCAD avec la création de nouveaux CLAC dans cent communes identifiées pour plus d’impact dans les communautés ; l’identification des jeunes leaders des CLAC comme futurs acteurs participant pleinement aux développement au niveau local et à la gestion des affaires publiques locales ; le démarrage du processus de révision du plan stratégique pour une meilleure réorientation des actions de l’AJCAD pour répondre aux mieux à la réalité et au contexte actuels du pays aux besoins spécifiques des groupes cibles ; le renforcement du leadership de l’AJCAD sur les questions de démocratie et de gouvernance à travers son implication au haut niveau des cadres de dialogue et de concertation de la société civile sur les réformes politiques et institutionnelles. L’AJACD a eu aussi, poursuit Soumaré, à contribuer au renforcement des capacités de communication ; à la redynamisation des plateformes numériques ; à l’appui aux initiatives des CLAC dans la gestion des affaires publiques au niveau des communes, des cercles et des régions ; l’assistance juridique et judiciaire.

Les activités réalisées par CAP DH, souligne Diaguiné Soumaré, se résument entre autres à l’atelier de formation des membres des OSC sur les droits des personnes vivant avec un handicap ; l’atelier de formation des parajuristes ; la mise en place des bureaux d’assistance communautaires ; la réalisation d’un forum sur la paix et la cohésion inter et intracommunautaire à Koro ; la réalisation des séances d’animation sur l’éducation à la culture de la paix et de la gestion pacifique des conflits. Comme résultats atteints par CAP DH, dit Soumaré, l’on note la réalisation de deux sessions de formation à l’adresse de 55 parajuristes, dont 19 femmes, issus des zones d’intervention du CAP DH ; la réalisation d’un atelier de formation à l’adresse de 32 membres des organisations de défense des droits de l’Homme en général et des droits des personnes vivant avec un handicap en particulier à la suite duquel CAPDH a appuyé la mise en place d ’un groupe de plaidoyer et l’élaboration de son plan d’actions grâce au financement du FAMOC ; la mise en place et l’opérationnalisation de sept bureaux d’assistance communautaire ; la réalisation d’un forum sur la paix et la cohésion inter et intracommunautaire à Koro qui a réuni 120 personnes : membres des OSC , partis politiques, jeunes femmes etc. La représentante de l’Ambassade du Danemark au Mali a salué les résultats obtenus par le consortium et a rassuré de l’accompagnement du royaume de Danemark à ses côtés.

Hadama B. Fofana

