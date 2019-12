L’ingénieur statisticien-économiste, promoteur du bureau d’étude GISSE (Groupement d’Intérêt Scientifique des statisticien-économistes) et ancien élève de l’école de statistique d’Afrique, Sidiki GUINDO, a sondé l’opinion de la population bamakoise sur le sujet brûlant de l’actualité à savoir la lutte contre la corruption et sur la cote de popularité de certaines personnalités. L’enquête s’est déroulée uniquement dans le district de Bamako, du 04 au 09 décembre. La taille de l’échantillon est de 1.320 personnes de 18 ans ou plus et le sondage en question utilise la méthode des quotas. Les résultats sont donc représentatifs du district de Bamako et non du Mali tout entier.

Lisez plutôt le résultat du sondage.

LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LA COTE DE POPULARITE DES PERSONNALITES

Même si le niveau de corruption reste élevé, selon 73% de la population, il ressort des résultats du sondage que cette même population fonde de l’espoir sur la récente lutte contre la corruption, plus de 75% de la population pense que les récentes arrestations effectuées marquent un tournant décisif dans la lutte contre la corruption. Il ressort de l’analyse des cotes de popularité que 26.5% des bamakois ont une opinion favorable d’IBK contre 72.8% d’opinions défavorables et 0.8% n’ont pas pu donner leur opinion. Cependant, 31.1% ont une opinion favorable de Soumaïla Cissé et 60.7% ont une opinion favorable du Premier ministre Boubou Cissé.

À la question de savoir : comment jugez-vous le niveau de corruption au Mali ? Il ressort de l’analyse des résultats que : plus de 73% de la population pense que le niveau de corruption reste élevé (avec 49% qui pense qu’il est très élevé et 24,4% qui pense qu’il est plutôt élevé). Environ 23% de la population pense que le niveau de corruption est maintenant plutôt faible et environ 3% pense qu’il est très faible.

Nonobstant ce niveau élevé de la corruption (selon la population), la justice a gagné en confiance auprès de la population.

En effet, près de 50% de la population indique que leur niveau de confiance en la justice malienne a augmenté au cours des six derniers mois, 22% indique une diminution de leur niveau de confiance en la justice alors que 19% signale que leur niveau de confiance n’a pas évolué au cours des six derniers mois. Donc, même si le niveau de corruption reste élevé (selon la population), elle place un espoir sur notre système judiciaire. Ce niveau d’espoir est en grande partie attribuable aux différentes arrestations faites par le pôle économique. En effet, plus de 75% de la population pense que ces arrestations marquent un tournant décisif dans la lutte contre la corruption alors que 22% pensent qu’elles n’aboutiront à rien (on a 3% qui n’ont pas pu donner de réponse).

LES GUIDES RELIGIEUX ONT UNE COTE DE POPULARITÉ PLUS ÉLÉVÉ QUE LES POLITICIENS

En ce qui concerne l’opinion sur des personnalités : à la question de savoir, avez-vous une opinion favorable, défavorable de :

Le Président IBK : il a 26.5% d’opinions favorables; 72.8% d’opinions défavorables et 0.8% n’ont pas pu donner leur opinion par rapport au Président de la république ;

L’Honorable Soumaila Cissé : 31.1% d’opinions favorables, 61.4% d’opinions défavorables et 7.4% n’ont pas pu donner leur opinion par rapport à cette personne

Le Premier ministre Dr Boubou Cissé : 60.7% d’opinions favorables ; 29% d’opinions défavorables et 10.3% n’ont pas pu donner leur opinion par rapport à cette personne ;

L’ancien Premier ministre Cheick Modibo Diarra : 74.5% d’opinions favorables ; 19.2% d’opinions défavorables et 6.4% n’ont pas pu donner leur opinion par rapport à cette personne ;

L’ancien Premier ministre Moussa Mara : 67.1% d’opinions favorables; 26.5% d’opinions défavorables et 6.4% n’ont pas pu donner leur opinion par rapport à cette personne ;

L’ancien Premier ministre Soumeylou Boubeye Maiga : 21.8% d’opinions favorables; 71.6% d’opinions défavorables et 6.7% n’ont pas pu donner leur opinion ;

L’ancien Premier ministre Modibo Sidibé : 32.4% d’opinions favorables; 52.3% d’opinions défavorables et 15.3% n’ont pas pu donner leur opinion par rapport à cette personne ;

Monsieur Aliou Boubacar Diallo : 31.6% d’opinions favorables; 32.3% d’opinions défavorables et 36.1% n’ont pas pu donner leur opinion par rapport à cette personne

Le guide religieux Chérif Ousmane Madani Haidara : 68.4% d’opinions favorables; 28.5% d’opinions défavorables et 3.1% n’ont pas pu donner leur opinion par rapport à cette personne ;

Le guide religieux Mahamoud Dicko : 72.8% d’opinions favorables; 22.7% d’opinions défavorables et 4.5% n’ont pas pu donner leur opinion par rapport à cette personne ;

Le guide religieux Chérif de Nioro (Bouyé) : 75.2% d’opinions favorables; 19.4% d’opinions défavorables et 5.4% n’ont pas pu donner leur opinion par rapport à cette personne ;

L’activiste RAS BATH : 43.2% d’opinions favorables; 51.2% d’opinions défavorables et 5.5% n’ont pas pu donner leur opinion par rapport à cette personne ;

Clément Dembélé : 36.1% d’opinions favorables; 14.6% d’opinions défavorables et 49.3% n’ont pas pu donner leur opinion par rapport à cette personne ;

Salif Kéïta : 86.4% d’opinions favorables; 10.8% d’opinions défavorables et 2.8% n’ont pas pu donner leur opinion par rapport à cette personne.

Rappelons aussi que la dernière contribution du statisticien avait porté sur l’opinion de la population sur la politique française au Mali. Sur ce sujet, plus de 80% de la population bamakoise avait une opinion défavorable de la France ; 77% pensent que la France est au Mali uniquement pour ses propres intérêts ; 62% pensent que la France doit quitter le Mali sans condition ; 73% pensent que la France est complice dans les attaques contre nos forces de défenses et 55,2% de la population pensent à la Russie comme meilleur alliée pour nous sortir définitivement du gouffre ; 14% pour la Chine ; 11,7% pour les USA et seulement 7,4% pour la France.

Sory Ibrahim TRAORÉ

