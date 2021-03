La conférence internationale sur la justice transitionnelle au Mali aura lieu le 16 et 17 mars 2021 à l’école de maintien de la paix Alioune Blondin Bèye’’. L’annonce a été faite hier (mardi 9 mars 2021) par le président de la CVJR, Ousmane Oumarou Sidibé, lors d’une conférence de presse organisée à la Maison de la Presse. Plusieurs personnalités étrangères dont le Rapporteur général des Nations Unies, sont attendues. Organisée par la commission vérité justice et réconciliation (CVJR) sous le thème « la réparation, une voie vers la réconciliation et la stabilisation pour une paix durable », cette conférence mettra un accent particulier sur les réparations en faveur des victimes des différentes crises que le Mali a connu depuis 1960. Elle proposera ainsi des pistes de réparations à travers une politique nationale de réparation qui tient compte des réalités du Mali. Il aura des réparations financières et des réparations symboliques. La CVJR a aussi proposé un projet de loi sur les réparations qui a été déposé sur la table du gouvernement de la transition. « La réparation contribuera efficacement à la réconciliation car c’est l’attente des victimes » a expliqué le président de la CVJR, Ousmane Oumarou Sidibé. Cette réparation des victimes des différentes crises maliennes commence par les couches les plus défavorisées et le même montant est offert par catégorie. Le montant du fond de réparation est estimé à 65 milliards F CFA.

Commentaires via Facebook :