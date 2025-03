L’association MUSODEV a lancé le lundi 9 mars 2025, dans ses locaux, une formation sur la cyber sécurité et la citoyenneté numérique à l’intention des acteurs de la société civile. Cette initiative, qui touchera une cinquantaine d’organisations de la société civile (OSC), est soutenue financièrement par Search for Common Ground, suite à un appel d’offres remporté par MUSODEV.

Ce premier atelier marque le début de la formation de 50 organisations de la société civile sur la cyber sécurité et la citoyenneté numérique. Initiée par l’association MUSODEV avec le soutien financier de Search for Common Ground. Ces formations visent à outiller les acteurs de la société civile en matière de cyber sécurité et citoyenneté numérique.

« Cette initiative va permettre aux membres de la société civile de naviguer dans un espace numérique plus sûr et résilient », a déclaré la directrice exécutive de MUSODEV Porcho Marguérité Sogoba, tout en précisant que l’initiative répond à un besoin réel face à l’importance du numérique et ses défis.

Le directeur par intérim de Search for Common Ground, Boubacar Coulibaly, a salué l’initiative qui, pour lui, dénote de l’engagement et l’implication de MUSODEV pour l’inclusion numérique et la promotion d’un espace numérique accessible à tous. Il a aussi souligné l’intérêt et l’interactivité de cette première session, encourageant les participants à devenir des relais de vulgarisation des connaissances acquises au sein de leurs communautés. Pour Boubacar Coulibaly, à l’ère du numérique, de telles formations sont à encourager et soutenir face aux défis de la désinformation, des discours de haines, d’intimidation et autres cyber attaques constatés dans l’espace numérique. Par ailleurs, M. Coulibaly a souhaité que les membres des OSC établissent entre eux des partenariats, un réseautage qui permettrait de transformer ces défis en opportunités.

A savoir qu’après cette première cohorte formée du 10 au 13 mars, une autre formation débutera le 8 avril pour une seconde cohorte. Les bénéficiaires seront informés sur les bases des réseaux, les menaces et les mesures de prévention. Et pour la directrice exécutive de MUSODEV, ces acquis permettent aux OSC de devenir des actrices engagées pour une citoyenneté numériques et résiliente.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :