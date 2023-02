Déblocage du processus de paix et de réconciliation : Le CIAT d’Ibrahim Ag Nock offre sa facilitation

Le président du Collectif des Imouchaghs et Alliés de la région de Tombouctou (CIAT), Ibrahim Ag Nock, a animé une conférence de presse, le samedi 18 février 2023 au siège dudit collectif, à Sotuba. L’objectif était de proposer des solutions pour la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Aller

Pour cela, le président du CIAT, Ibrahim Ag Nock, a signalé que le collectif est légitimement composé de 8 tribus, 212 chefs de villages et fractions. Il a mentionné la légalité de ses 12 maires, 116 conseillers municipaux issus de 22 communes de la région de Tombouctou. Il a félicité les autorités de la transition, les mouvements signataires, la Médiation internationale, la société civile, les partenaires et amis du Mali, pour leur détermination et engagement pour la paix et la réconciliation au Mali. Le président, Ibrahim Ag Nock, a ensuite salué la dynamique qui avait prévalu entre les autorités de la transition et les mouvements, en les exhortant à renouer le dialogue pour l’intérêt d’un Mali uni et divers.

Accompagné par ses alliés de la région, Ibrahim Ag Nock n’a pas manqué d’attirer l’attention des autorités maliennes sur le fait que le blocage et la lenteur dans la mise en œuvre de l’Accord et l’absence de dialogue, profitent à l’ennemi. Ce qui provoque une situation d’insécurité grandissante dans certains endroits du pays avec pour conséquence le déplacement massif des populations. « Nous saluons la sagesse des parties signataires de l’Accord à faire toujours place au dialogue comme moyens de résolutions des différents. Nous exhortons les autorités de la transition et tous les acteurs de la paix à développer des solutions endogènes consensuelles pour la poursuite des concertations inclusives sur la trajectoire de la transition et de l’Accord d’Alger» a-t-il sollicité.

Et d’inviter la médiation internationale, la société civile, les partis politiques, le secteur privé, ainsi que tous les partenaires de la coopération bilatérale et multilatérale à œuvrer pour le retour de la paix au Mali. « Le CIAT se tient à la disposition du Gouvernement, des mouvements signataires, des partenaires et amis du Mali, pour jouer sa partition dans la stabilisation du pays. Nous invitons toutes les associations de la société civile, le Conseil national de la société civile à se joindre à nous, afin de mener toutes les synergies nécessaires de facilitations en vue de renouer le dialogue entre les parties signataires, pour mettre fin aux souffrances des populations » a conclu Ibrahim Ag Nock.

Abréhima GNISSAMA

