Déclaration du M5-RFP suite à la libération extra judiciaire du commandant Oumar SAMAKE

Le M5-RFP rappelle à cet égard qu’il est clairement établi que des jeunes manifestants aux mains nues ont été violemment abattus ou mutilés à vie courant 2020 à Sikasso, Kayes et Bamako pour avoir exercé leur droit constitutionnel à manifester pacifiquement.

Le M5-RFP qui a toujours demandé justice et réparation pour les victimes réitère cette exigence.

Le M5-RFP se réjouit donc de l’effectivité des poursuites judiciaires engagées et assure à toute la chaîne judiciaire et aux autorités de la Transition de son total et franc soutien dans leur noble combat pour une justice égale pour tous au Mali.

Le M5-RFP rappelle aussi qu’il a toujours exigé des poursuites contre les donneurs d’ordre qui, au demeurant, sont connus.

Par ailleurs, le M5-RFP s’inquiète vivement de la remise en cause récurrente de la discipline au sein de nos Forces de Défense et de Sécurité et invite les autorités de la Transition à y mettre promptement définitivement et énergiquement fin par toutes les mesures appropriées y compris par l’application de sanctions disciplinaires rigoureuses.

Le Comité stratégique félicite les jeunes du Mouvement pour leur engagement et leur demande de continuer à situer toutes leurs activités dans le respect de la Loi et la préservation de l’ordre public.