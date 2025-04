By

La délivrance des documents administratifs, censée être une formalité de routine pour les citoyens maliens, devient un véritable parcours du combattant dans plusieurs services administratifs en charge du foncier notamment à la Mairie et à la préfecture de Kati : Attentes interminables, pratiques informelles, traitements inégalitaires : tout laisse à penser que l’Etat abandonne les citoyens à leur sort, au mépris de leurs droits les plus élémentaires.

Dans les locaux souvent surpeuplés et mal équipés de la préfecture, il n’est pas rare de voir des dizaines de personnes attendre pendant des heures, parfois des jours, pour obtenir son permis ou avoir un rendez vous avec les responsables en charge du foncier.

Au-delà des lenteurs administratives, ce sont les pratiques opaques et l’informalité rampante qui choquent le plus. Des citoyens affirment qu’il est souvent nécessaire de « motiver » certains agents pour espérer un traitement rapide de leur dossier.

Cette situation alimente un sentiment d’injustice et d’abandon chez les citoyens. Dans une république censée garantir l’égalité devant la loi et l’accès aux services publics, cette réalité est perçue comme une trahison des promesses de l’Etat. « Nous avons l’impression que l’Etat ne nous respecte pas, qu’il ne se sent pas responsable de nous », déclare un habitant de Kati.

Pour les observateurs, cette crise de la délivrance administrative est révélatrice d’un malaise plus profond : celui d’un service public affaibli, où la logique de clientélisme supplante celle du droit. Aujourd’hui, il est plus qu’urgent d’appeller à des réformes urgentes : digitalisation des services, transparence des procédures, renforcement des contrôles, et surtout responsabilisation des agents publics.

En attendant, les citoyens continuent de subir. Dans l’attente et parfois dans le silence, ils espèrent encore que l’Etat jouera enfin son rôle : celui de protecteur et non d’oppresseur.

Djibril Founèkè

