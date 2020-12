Cela fait plus de 3 ans, que 3600 commerçants ont plus de 33 milliards de dette sur l’Etat du Mali. L’Association des Fournisseurs du Mali (AFM) et celle des Opérateurs économiques (AFO), revendiquent d’être payés.

Amadou Diakité, président de l’AFM, Mohamed Bah Secrétaire général de l’AFM et Cheick Oumar Thiam Vice-président et porte-parole des deux associations ont porté le message des fournisseurs et opérateurs économiques aux nouvelles autorités politiques. Les deux faîtières ont réitéré leur soutien aux autorités de la transition. “Nous soutenons corps et âmes la transition”, ont-ils clamé.

Après leur déclaration de soutien, avant dans les jours à venir, d’entamer les voies de négociation avec les nouvelles autorités, les commerçants invitent les tenants du pouvoir à régler leur situation. Ils estiment à plus de 33 milliards de franc CFA leur créance sur l’Etat. Les dettes remontent à 2016 et concernent 3600 commerçants fournisseurs et opérateurs économiques.

Cette situation, à en croire le porte-parole, Cheick Oumar Thiam a causé la mort de plusieurs commerçants. Pour lui, une dette qui reste impayée pendant un certain temps, brise le bon fonctionnement du commerce et peut facilement mettre n’importe quel commerçant en faillite. Le porte-parole supplie les nouvelles autorités à prendre en compte cette situation des commerçants du Mali qui n’a que trop duré.

Pour renforcer leur lutte, les représentants des faîtières ont demandé à leurs membres d’être actifs au prochain renouvellement de la Chambre de Commerce. “Notre situation connaitra une amélioration, quand nous-mêmes, nous aurons la présidence de la Chambre de Commerce ou un grand nombre de membre du bureau de la Ccim”, a avancé M. Thiam avant de lancer un appel solennel à l’endroit des membres de leurs faitières à se munir des documents nécessaires pour les futures élections.

Plusieurs questions ont été soulevées par les participants. Les passations de marché, les questions des impôts et la fraude des fonctionnaires à avoir leurs propres entreprises auxquelles, ils octroient tous les marchés. S’unir pour combattre tous les maux qui font souffrir les commerçants a été la plus grande recommandation de la rencontre.

Koureichy Cissé

