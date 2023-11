Deuxième journée d’information et de sensibilisation sur le RAMED

14 ans auprès d’indigents et autres catégories de personnes en situation d’assistance médicale, le Jeudi 23 novembre 2023, l’ANAM a organisé la journée d’information et de sensibilisation sur le RAMED pour la deuxième fois.

Placée sous le haut parrainage du président de la transition le colonel Assimi Goïta et présidée par son PM son excellence Choguel Kokalla Maïga.

RAMED étant l’accès gratuit des indigents de la santé, Plusieurs membres du gouvernement et des partenaires ont pris part à ladite journée.

Après le discours de bienvenue de Madame le maire de la commune trois du district de Bamako, s’en est suivie une projection enrichissante d’un film sur le RAMED avec les témoignages des bénéficiaires qui remercient le gouvernement et l’ANAM pour leur service rendu.

Dans la projection, le DG de l’ANAM a affirmé que 95% des services sont assurés par l”Etat et il le fait avec brio et 15% par les collectivités qui n’arrivent pas à accomplir leur part du marché. Pour ensuite ajouter qu’en 2023 l’ANAM a recouvré 100millions de Fcfa.

En termes de donation l’Ambassadeur de Chine au Mali M.shen Zihong, nous a offert un certain nombre de tablette à ANAM pour l’enregistrement des informations sur le RAMED en guise de partenariat. Selon lui le Mali et la chine ont noué un lien d’amitié de longue date et cela depuis 63 ans, à différents niveaux particulièrement dans le domaine de la santé publique et la réduction de la pauvreté. La Chine a accompli 28 missions médicales au Mali et l’hôpital du Mali est l’une des œuvres de la chine en guise de partenariat a-t-il- conclu.

Apres un sketch de 10mn pour sensibiliser et informer sur le RAMED, suivi des remises symboliques de tablette et des tableaux ont été faits au maires, au chef de gouvernement et quelques un de ses membres avec également la remise de cartes RAMED à 3 indigents.

Selon le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, le gouvernement a décidé de varier un accès au soin et assistance médicale pour une vie saine, une vision conforme à celle du président de la transition le colonel Assimi Goïta. Le gouvernement de transition travaille pour l’organisation de RAMED à travers le ministère de la santé. En effet, plus de 300millions de personnes ont été certifiées RAMED, selon le PM lors de son discours d’ouverture de la journée.

Assitan DIAKITE

