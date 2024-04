La cérémonie de clôture des activités du Dialogue inter-maliens de la commune urbaine de Ségou s’est tenue la semaine dernière dans la salle de délibération sous la présidence du préfet du cercle de Ségou en présence du maire de la commune urbaine de Ségou, M.Nouhoun DIARRA.

Le représentant des participants non moins président de la phase communale, M. Bamoussa Touré a tout d’abord remercié les participants, les plus hautes autorités du pays, de la région, du cercle et plus particulièrement le maire pour le soutien total à la réussite de ce dialogue inter maliens avant de citer les recommandations qui sont entre autres : la prolongation de la transition jusqu’à la sécurisation et la stabilisation du pays ; la candidature du colonel Assimi Goïta à l’élection présidentielle mettant fin à la transition ; le maintien du caractère unitaire, indivisible et la forme républicaine et laïque du Mali.

Nouhoun Diarra, maire de la commune urbaine de Ségou a souhaité une fois de plus la bienvenue ensuite remercié les plus hautes autorités pour cette bien heureuse occasion offerte aux Communautés à la base, d’échanger sur les thématiques intéressantes sur la vie de la nation afin de contribuer au débat national enclaché pour un avenir pérenne de notre cher pays le Mali.

Il a aussi remercié l’ensemble des différents acteurs invités qui ont pris d’assaut la salle de délibération pour ne pas rater le train de la marche intrépide du Mali stable, paisible et prospère.

Pendant ces trois jours, il s’est également régalé de l’assiduité, de l’engagement, des contributions positives au débat qui ont concouru à l’élaboration des recommandations de la commune urbaine de Ségou qui iront renforcer les propositions régionales en vue de la phase nationale.

Le préfet du cercle de Ségou, M.Daouda Diarra a salué le bon déroulement du dialogue, remercié les participants pour la qualité du document et plus particulièrement le maire et son staff pour la réussite de l’organisation du dialogue inter maliens de la commune urbaine de Ségou.

Au maire de rappeler que l’objectif de ce dialogue est de laver le linge sale en famille afin de promouvoir la paix, la réconciliation nationale et le vivre ensemble.

Vivement la Phase Régionale dans un Mali de paix et de réconciliation.

C.Com C.U.S

