Dîner- PHF du Rotary Club Bamako Ouest : La tradition respectée !

La Présidente du Rotary Club Bamako, Ouest Hawa Traoré et son équipe ont respecté la tradition en organisant le dîner PHF (Paul Harris Fellow), le 15 février 2025, à l’Espace Le Cordon Bleu sis Aci 2000.

Ils étaient nombreux, rotariens et non rotariens, à prendre part au dîner-gala PHF du Rotary Club Bamako Ouest le 15 février à l’Espace Le Cordon Bleu sis ACI 2000. Comme les précédentes éditions, les anciens Gouverneurs du District 9101, Théodore Diop et Sunny Akuopha et plusieurs autres présidents de Rotary club du Mali ont répondu à l’invitation des responsables de Bamako Ouest. L’éclat du dîner a été également rehaussé par la participation de ‘’l’amie’’ Fatoumata Traoré du Rotary Club Richland des USA.

Après les mots de bienvenue du Président de la commission d’organisation, non moins maître de cérémonie, Yacouba Hamidou Maïga, Mme Hawa Traoré, a salué la présence de tout ce beau monde à la récréative et conviviale soirée. Elle a adressé ses remerciements Mme Diaby Fatoumata Ténin Soumaré, promotrice de l’Espace Le Cordon Bleu, pour sa contribution significative à la réussite de l’événement.

«C’est un réel plaisir de vous recevoir au sein de notre restaurant», a répondu cette dernière. Mme Diaby Fatoumata Soumaré qui a annoncé son adhésion séante tenante à cet instant au Rotary Club Bamako Ouest, a révélé être revenue investir au pays après 30 ans à l’extérieur. Le Cordon Bleu emploie une vingtaine de jeunes et offre un service de qualité à un coût moins élevé.

Abderrahmane Dembélé, qui prendra dans deux ans les commandes de District 9101 en qualité de Gouverneur, a remercié le Rotary Club Bamako Ouest pour cette belle initiative. Selon lui, le PHF ou Paul Harris Fellow est une distinction créée en 1957, afin d’encourager et de récompenser les contributions significatives en faveur des programmes de la Fondation du Rotary. Le PHF appelle à poursuivre l’héritage du fondateur du Rotary, Paul Harris, a-t-il souligné. Et Abderrahmane Dembélé d’ajouter : «Être PHF, ce n’est pas montrer qu’on a de l’argent. Sachez que c’est la Zakat».

Le tirage au sort a souri à Mme Mariam Mamadou Diallo du Rotary Club Alassane Kanté. Qui devient le PHF 2025 du Rotary Club Bamako Ouest. Elle se dit très fière et très heureuse du choix porté sur sa personne. Une attestation de reconnaissance a été décernée à Mme Diaby Fatoumata Ténin Soumaré. La Présidente de Rotary Club Bamako Ouest.

C. Doumbia

