District de Bamako : Les cortèges de mariage sont désormais limités à 6 véhicules

Dans un communiqué publié jeudi dernier (29 août 2024), le président de la Délégation spéciale de la Mairie du district, Balla Traoré, a rappelé aux populations de la capitale que «les célébrations de mariage sont des événements privés». En conséquence, a-t-il souligné, «ils ne doivent en aucune façon constituer des entraves à la liberté de circuler et à la tranquillité des autres citoyens». Ainsi, a décidé la Délégation spéciale, «les cortèges de mariage sont désormais limités à 6 véhicules». Sage et responsable, cette décision vise à minimiser les interruptions de la circulation et les désagréments causés aux autres usagers de la route. Et naturellement que «les contrevenants s’exposeront aux sanctions pénales et/ou financières».

Déjà le 27 août 2024, il avait aussi attiré l’attention des Bamakois sur le transport des femmes en état de grossesse ou celles portant des bébés sur le dos sur les engins à deux roues. «Une pratique devenue courante et récurrente dans la circulation routière à Bamako», a déploré Balla Traoré. Ce qui n’est pas sans accroître l’insécurité routière pouvant conduire à des situations dramatiques. C’est pourquoi il a appelé les usagers «au respect rigoureux des règles de la circulation routière». Comme quoi, la Délégation spéciale est déterminée à ramener l’ordre et le civisme dans notre capitale. Et pour cela, elle doit être soutenue par l’ensemble des citoyennes et citoyens.

