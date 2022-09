Le groupe Toguna a organisé une cérémonie de remise des clefs d’une chargeuse et 2 camions bennes à la mairie de la commune VI de Bamako et un camion benne de 10 roues à la direction nationale de l’administration pénitentiaire et de l’éducation surveillée, le lundi 26 septembre 2022 au siège du groupe.

Le coordinateur des chefs de quartier de la commune VI, Seydou Sangaré, s’est dit très heureux de recevoir ces dons de la part du groupe Toguna qui a fait beaucoup de dons humanitaires à leur commune. Mais il a demandé au ministre Modibo Koné de leur aider avec un dépotoir si non, déclare-t-il, « ces camions même s’ils sont remplis, ne pourront pas être vidés ».

Pour sa part, le directeur général du groupe Toguna, Oumar Guindo a souligné que le groupe Toguna industrie a décidé de faire un don de matériels à la commune VI et à la Maison Centrale d’Arrêt de Bamako pour accompagner les actions de développement du gouvernement et des collectivités locales dans leur effort d’assainissement. Pour lui, l’assainissement étant nécessaire pour le bien – être des populations, cette cérémonie vient après plusieurs autres similaires. Et d’ajouter que dans le cadre plus général de ses activités d’entreprise citoyenne, Toguna ne cesse d’apporter son soutien aux communautés notamment dans les secteurs de l’Education, de la Santé, de la Culture et du Développement du genre.

Si la Commune VI a bénéficié de deux camions bennes et d’une chargeuse, la Maison Centrale d’Arrêt et de correction de Bamako (MCA), a, quant à elle bénéficié d’un camion benne de 10 roues qui lui sera d’une grande utilité. Pour le régisseur de la Maison Centrale d’Arrêt, le Col, Adama Guindo, la prison centrale de Bamako produit 2 tonnes d’ordures par jour. Pour cela, estime t-il, elle était construite pour recevoir 400 pensionnaires mais l’établissement en compte aujourd’hui 3.576 détenus.

Au nom du président de la transition, chef de l’état le Colonel Assimi Goïta et du premier ministre par intérim, le ministre Modibo KONE a salué la direction générale de Toguna Agro Industries pour son sens élevé du patriotisme. Il a, par ailleurs, demandé aux bénéficiaires de faire bon usage des équipements reçus et surtout de bien les entretenir.

