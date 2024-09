Dons du Soroptimist club lumière de Bamako : Un nouvel espoir d’autonomisation pour les femmes déplacées de Ménaka

En leur offrant une formation, des kits et des attestations, le Soroptimist Club Lumière de Bamako a redonné aux femmes déplacées de Ménaka un nouvel espoir d’intégration et d’autonomisation. La cérémonie de remise s’est déroulée le samedi 14 septembre 2024 à la Maison de la Femme de Sabalibougou. Elle marque l’aboutissement d’une formation de renforcement des capacités qui s’est tenue du 3 au 30 mai 2024.

Affectées par les violences et les conflits dans leur région, des femmes de Ménaka ont bénéficié du Soroptimist Club Lumière de Bamako un appui essentiel pour leur autonomisation à travers des formations et la dotation de matériel de travail. Au cours de cette première phase, les participantes ont bénéficié de formations en alphabétisation et en gestion entrepreneuriale afin de les préparer à une meilleure insertion socio-économique. L’objectif était surtout de leur permettre d’acquérir des compétences de base nécessaires à la création et à la gestion d’Activités génératrices de revenus (AGR).

Ces connaissances sont cruciales pour leur permettre de reconstruire leur vie, de participer à l’économie locale et de subvenir à leurs besoins de manière durable… Elles ont aussi reçu des équipements composés principalement de matériel de transformation des produits agricoles. Ces outils vont leur permettre mettre en pratique les compétences acquises durant la formation. Réparties en groupes de travail dans différentes communes de Bamako, ces femmes auront la possibilité de promouvoir des produits locaux, contribuant ainsi à la création d’emplois et à la réduction de la pauvreté.

«Cette initiative représente bien plus qu’une simple distribution de matériel. En effet, elle offre aux femmes déplacées de Ménaka une chance de s’épanouir et de retrouver leur dignité à travers le travail», a souligné Mme Diarra Oumou Sangaré, la présidente du Soroptimist Club Lumière de Bamako. «Les équipements de transformation des produits agricoles, combinés aux compétences acquises lors des formations, leur permettront de créer des AGR et de participer activement à la relance de l’économie locale. Cet effort s’inscrit dans la mission du Soroptimist Club Lumière de Bamako qui œuvre à promouvoir l’émancipation des femmes à travers l’éducation, la formation et l’appui matériel», a-t-elle précisé.

Parmi les 100 bénéficiaires, 60 sont actuellement basées à Bamako et ont reçu leurs attestations et kits lors de la cérémonie. Quant aux 40 femmes restantes, qui résident à Koulikoro, elles recevront leur matériel et attestations le 17 septembre prochain lors d’une cérémonie prévue à Ménaka. «Aujourd’hui encore, c’est toujours un combat de longue haleine pour lutter contre la pauvreté, l’analphabétisme, le chômage et les effets pervers du changement climatique. De Bougouni à Sikasso, en passant par Koutiala, Koulikoro, Macina, Djenné, Ségou, Tombouctou, Bamako… et Kita, les Soroptimistes ont marqué de leur empreinte le chemin de l’humanitaire par leur résilience et leur volonté d’aider d’autres femmes», a rappelé Mme Diarra.

Et la présidente de du Soroptimist Club Lumière de conclure, «changer la vie des femmes et des filles nécessite une adaptation de notre comportement, notre mode de vie face aux difficultés de l’heure. Nous devons faire preuve de flexibilité face aux conséquences de la crise sécuritaire et du changement climatique». La cérémonie s’est déroulée dans une ambiance empreinte de solidarité et d’espoir, avec la présence de nombreuses autorités locales et partenaires, réaffirmant l’engagement de la communauté pour soutenir les femmes déplacées et leur réinsertion socio-économique.

Sory Diakité

