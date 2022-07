Profitant d’Africa CEO Forum, tenu du 13 au 14 juin, à Abidjan, le PDG d’Africa Development Solutions (ADS Global) Samba Bathily a interpellé les chefs d’Etat africains. Selon lui, l’Afrique ne peut pas se développer sans le secteur privé. C’est pourquoi, il invite les dirigeants africains à donner plus d’opportunités aux entrepreneurs locaux. Africa CEO Forum est une belle aubaine pour échanger sur les problématiques du monde des affaires en Afrique.

Le Groupe Jeune Afrique Média vient d’organiser avec brio l’un des événements phares qui regroupe des grandes personnalités et du secteur privé en Afrique. Il s’agit bien d’Africa CEO Forum, un grand rendez-vous incontournable. Abidjan, la capitale de la Côte d’Ivoire, était à l’honneur du 13 au 14 juin 2022 avec la participation de plusieurs invités de marque dont des chefs d’Etat africains à l’image de Macky Sall du Sénégal et bien sûr Alassane Dramane Ouattara de la Côte d’Ivoire. Plusieurs opérateurs économiques et responsables évoluant dans le secteur privé étaient aussi au rendez-vous pour partager leur point de vue sur le développement de l’Afrique.

Parmi les invités de marque à cette rencontre figure notre compatriote Samba Bathily, PDG d’Africa Development Solutions (ADS Global). Cet entrepreneur et philanthrope africain de renommée internationale a saisi cette belle opportunité pour séduire les nombreuses personnalités.

Ce pionnier du secteur des infrastructures qui se bat tous les jours pour apporter sa contribution à l’édifice de l’Afrique, a partagé son expérience pour une Afrique résiliente et prospère. C’était en marge du forum avec Kuseni Dlamini (président Massmart Holding) Delphine Traoré (CEO régionale Allianz Africa) Abdelaziz Makhloufi (CEO fondateur CHO Group). Et Abdou Diop (associé gérant de Mazars au Maroc) était le modérateur de cette rencontre.

Profitant de ce panel de haut niveau, Samba Bathily a invité les dirigeants africains plus précisément les chefs d’Etat à donner plus d’opportunités aux entrepreneurs nationaux. Selon lui, le rôle du secteur privé est d’aider les Etats à développer les pays. “Il faut que nos dirigeants comprennent que l’Afrique ne peut pas se développer sans le secteur privé du continent. Les multinationales qui viennent chez nous, c’est parce que leurs dirigeants leur ont donné l’occasion de se développer. Si les nôtres ne le font pas, ce n’est pas sur un autre continent qu’on pourra s’exprimer. Bien au contraire, ils doivent faire confiance aux acteurs du secteur privé”. Parole de Samba Bathily.

Avant de préciser que : “L’Etat, c’est la population parce que c’est nous qui payons les impôts, la douane. Ce sont ces taxes qui sont utilisées pour payer les fonctionnaires. En ce qui concerne les chefs d’Etat, ils élaborent des textes de loi qui permettent un développement harmonieux pour leurs populations. Ils ont un rôle de visionnaire à jouer en créant un climat d’affaire propice à l’investissement. Je pense que nous devons les pousser à jouer ce rôle”.

Notons que c’est la troisième fois que le PDG d’Africa Development Solutions, Samba Bathily participe à Africa CEO Forum. Raison pour laquelle, il s’est réjoui de cette belle initiative qui permet de rassembler les secteurs publics et privés, les partenaires techniques et financiers ainsi que la société civile. Il a ensuite félicité tout le Groupe Jeune Afrique Média pour avoir offert cette opportunité d’échanger sur les problématiques du monde des affaires en Afrique.

Durant deux jours, plusieurs thèmes liés sur des questions de développement en Afrique ont été débattus lors de différents panels de haut niveau animés par des personnalités. Il s’agit, entre autres, “Souveraineté, croissance verte et transformation industrielle : les nouvelles routes de la prospérité africaine”, “Indépendance économique : de l’ambition vers l’action ?”, “Grands projets : comment africaniser les investisseurs ?”, “Insécurité alimentaire : comment le secteur privé peut contribuer à l’autosuffisance ?”, “Cyber-sécurité : comment bâtir une gouvernance qui résiste aux attaques ?”, “Gouvernance et développement : diriger avec les meilleurs”, “Adaptation au changement climatique : quels business modèles attractifs ?”, “Philanthropie : comment garantir un impact à long terme ?”, “Energies renouvelables : comment rendre les solutions hors réseau plus attrayantes aux yeux du privé ?”…

Il est nécessaire de rappeler que Africa Development Solutions est multinationale panafricaine à fort impact économique, social et culturel. Créée en 2004, cette structure a déjà montré ses preuves à travers des actions dans des secteurs tels que la finance, l’énergie, l’immobilier, l’hôtellerie, l’agriculture, les télécoms, la santé et l’éducation.

Pour la petite histoire, l’ADS Global conçoit et met en œuvre des solutions créatives et innovantes pour les entreprises et les organisations africaines.

El Hadj A.B. HAIDARA

