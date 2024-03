La Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CANAM) a rassemblé l’ensemble de son personnel, en particulier ses femmes travailleuses, le 8 mars 2024, à l’occasion de la Journée Internationale de la Femme. La salle de réunion de la Direction générale a servi de cadre à cette rencontre présidée par le premier responsable de l’Organisme en charge de la gestion de l’AMO, Médecin Général de Brigade Boubacar Dembélé.

La Canam a ainsi célébré la Femme à l’occasion de cette journée symbolique qui a mis cette année en relief «Représentativité des femmes dans la vie publique et politique : Défis, enjeux et perspectives». Dans son discours d’ouverture, Mme Téné Diallo (vice-présidente de l’Association des femmes de la CANAM) a rendu hommage aux collaborateurs disparus en observant une minute de silence. Elle a également saisi cette occasion pour exprimer la profonde gratitude des femmes de son organisation envers la Direction générale pour son constant soutien financier et matériel. Tout en célébrant les femmes, la vice-présidente a souligné l’engagement ferme de ses consœurs à travailler pour une Canam prospère au service des Maliens et des Maliennes.

Pour la circonstance, Mme Téné Diallo n’a pas manqué de rappeler que le 8 Mars est un moment privilégié pour réfléchir, se mobiliser, agir en solidarité et partager des préoccupations et des défis communs comme l’autonomie économique et la sécurité, la lutte contre les violences faites aux femmes, le respect des droits du travail et des droits syndicaux.

Cependant, a-t-elle déploré, les femmes sont largement exclues des postes et des processus officiels de prise de décision ou elles n’y ont qu’un accès limité. C’est malheureusement le cas au Mali où les femmes représentent en moyenne seulement 28,1 % du personnel des services publics, soit 2 points de pourcentage de moins que le seuil légal de 30 % souhaité. C’est ce qui ressort des données recueillies auprès des services chargés de la production de statistiques sur le genre. Cela met en évidence l’urgence de fournir des efforts pour promouvoir l’égalité des sexes dans l’accès aux fonctions nominatives et élues.

La vice-présidente a conclu son allocution en remerciant toutes les femmes de la Canam ainsi que la commission d’organisation pour leurs efforts inlassables dans la réalisation des différentes activités. Elle a également réaffirmé l’engagement de toutes les femmes de la Caisse à relever les défis, notamment la lutte acharnée contre la fraude qui concerne tous car menaçant la pérennité du régime.

Le Directeur général de la Canam a profité de l’événement pour célébrer les femmes de l’organisation qui représentent nos mères, nos épouses, nos sœurs, nos collègues et nos filles. Le Médecin Général de Brigade Boubacar Dembélé a également félicité l’Association Solidarité des femmes travailleuses de la Canam pour son engagement dans la sensibilisation à la prescription rationnelle et dans la lutte contre la fraude. Le DG a salué la représentativité des femmes au sein de son organisme où elles constituent 45 % du personnel, un chiffre supérieur à celui des autres structures similaires.

Le directeur général de la CANAM, Médecin Général de Brigade Boubacar Dembélé, a souligné que lorsque les femmes de l’organisme s’unissent et travaillent ensemble, le succès de la Canam devient inexorable avec un avenir radieux.

Naby

Avec SERCOM/CANAM

