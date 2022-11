A l’occasion des deux ans de la disparition de l’ex président Amadou Toumani Touré, la Fondation ATT pour l’enfance, avec à tête Mme Touré Lobbo Traoré, a fait un important don au groupe scolaire A, B et C de Sébénicoro en commune IV du District de Bamako et à diverses associations pour un montant global de plus de 38 millions de FCFA

C’est devant un parterre de personnalités que cette cérémonie de remise de kits scolaires et de tables-bancs au groupe scolaire A, B et C de Sébénicoro s’est déroulée. Outre l’ex Première Dame Mme Touré Lobbo Traoré, l’évènement a enregistré la présence du ministre de l’Education nationale, Mme Sidibé Dédéou Ousmane, de l’ex Premier ministre, Moussa Mara, de l’ex directeur du Cabinet d’ATT Seydou Cissouma, du représentant du maire de la commune IV, Modibo Kéïta, et de plusieurs anciens ministres et ex collaborateurs du président ATT.

Ainsi, en plus du groupe scolaire A, B, C de Sébénicoro, trois autres associations à savoir : APESE-Mali, l’association des jeunes solidaires pour le développement du Mali et l’association malienne de la Trisomie 21 ont bénéficié de la bienfaisance de la fondation ATT pour l’enfance.

Après les mots de bienvenue du représentant du maire, le Directeur des projets et programmes de ladite fondation Alpha Oumar Gaye de préciser que ce sont 2197 kits scolaires composés de sacs, cahiers, ardoises, craies, et crayons qui seront répartis entre les école des trois groupes scolaires et deux associations de promotion de la jeunesse pour un montant de 16 500 000 FCFA. Ce, sans oublier l’équipement en tables-bancs de Garderie pour un montant de plus de 17 millions de FCFA.

Les travaux de réfection de 18 salles de classes et de 3 directions dudit groupe scolaire ont coûté à la fondation le montant de 3 700 000 FCFA. Le tout pour un montant global de 38 230 000 FCFA

Pour la présidente de la Fondation ATT pour l’enfance, Mme Touré Lobbo Traoré, le temps n’efface pas leur tristesse mais a le mérite de les permettre de se souvenir du grand homme et d’apprécier l’héritage qu’il laisse à la postérité.

“Aujourd’hui, nous sommes tous frappés par l’immensité de l’œuvre accomplie par le général Amadou Toumani TOURE tout au long de sa vie d’homme, de soldat et de président de la République. ATT a su faire de sa vie, une utilité au service du plus grand nombre dont les enfants, ses amis. Cette profonde affection aux enfants, née au cœur de la transition de mars 1991, s’est étendue à toutes les générations d’enfants maliens”, a témoigné Mme Touré Lobbo Traoré. Selon elle, cette commémoration du deuxième anniversaire de son rappel à Dieu se tient dans un lieu approprié, à savoir, l’école de Sébénicoro…

“ Par- delà la mort, nous célébrons au plan symbolique, l’élève Amadou Toumani Touré, le Professeur d’histoire et de géographie ; l’élève Officier de l’EMIA ; l’Instructeur et le Formateur para-commando. Ce parcours, est un encouragement pour tous les enfants du Mali. Il est aussi, un hommage rendu à tous les éducateurs. Nous savons aussi que vous êtes des milliers à honorer, au quotidien, la mémoire du Général, à travers les journaux, les radios, les télévisions et les réseaux sociaux. Cet attachement au président ATT est le plus beau cadeau, le plus grand réconfort que nous recevons”, a ajouté la veuve d’ATT.

Les Directeurs, les enseignants et les élèves du groupe scolaire de Sébénicoro A, B, C, par la voix du coordinateur Mamadou dit N’Diaye Koné, ont remercié Mme Touré Lobo Traoré, présidente de la Fondation ATT pour l’enfance pour le choix porté sur cet établissement. “ Nous mesurons très sincèrement la portée de tous ces gestes à l’ endroit des milliers d’enfants, futurs bâtisseurs de ce grand Mali. Le développement de notre cher Mali a toujours été le souci majeur de l’illustre disparu. Nous avons nommé Amadou Toumani Touré dit A.T.T. Avec la fondation ATT pour l’enfance, nous ne doutons point de dire haut et fort que la relève est assurée. Vos efforts à dimensions incalculables ont servi, servent et serviront le Mali, notre chère patrie “, a soutenu le coordinateur. Selon lui, en leur offrant des kits scolaires pour chaque élève, en rénovant leurs salles de classes, la fondation les a mis dans les conditions idoines de travail.

La ministre de l’Education nationale, Mme Sidibé Dédéou Ousmane, a adressé à la famille de feu président ATT, à tous les collaborateurs sa profonde gratitude pour ce geste de générosité.

“Je suis heureuse au même titre que les enfants bénéficiaires de réhabilitation de salles de classes au nombre de 18 pour le bonheur des enfants qui fréquentent ce groupe scolaire”, a introduit la ministre. Elle a soutenu que le président ATT était l’ami des enfants, qui a dédié toute sa vie pour le bonheur de son peuple.

“Il était l’homme du peuple ; il a marqué pour la postérité l’histoire de son pays ; il restera à jamais dans nos cœurs et dans nos esprits “, a témoigné Mme Sidibé Dédéou Ousmane, avant de remercier, au nom du Chef de l’Etat, le colonel Assimi Goïta, la présidente de la fondation et l’ensemble de ses collaborateurs pour ce geste de générosité.

Kassoum THERA

