La Fondation Orange-Mali a célébré le jeudi 24 octobre sa traditionnelle Journée de solidarité et de lutte contre l’exclusion sociale. L’événement est organisé chaque année par la société de téléphonie mobile en partenariat avec le ministère de la Santé et du Développement social. Avec un budget estimé à plus d’un milliard de F CFA, la ministre Assa Badiallo Touré a déclaré que le bilan de ces actions de solidarité est “positif”.

Au cours de cette cérémonie annuelle, la Fondation Orange Mali a procédé à d’importants dons d’une valeur de plus de 60 millions de F CFA. Ils se composent notamment de denrées alimentaires (sucre, riz, petit mil, huile, lait en poudre, etc.), d’équipements pour des activités génératrices de revenus (moulin, kits de maraichage), de motos tricycles pour personne handicapée, de motos-ambulances pour les centre de santé isolés, de fournitures et kits scolaires (sacs d’écoliers, cahiers, stylos, crayon, craie etc.) pour des enfants orphelins, déplacés et démunis, des couches pour bébé, des moustiquaires imprégnées, etc.

Cet important lot de dons, remis en une seule journée, fait suite à plusieurs autres actions généreuses de ce genre menées par le passé. L’on peut notamment citer la caravane 3e âge qui est un événement annuel visant à favoriser l’inclusion sociale des personnes âgées. Financée entièrement par la Fondation Orange-Mali, la caravane est menée par le Programme national de la santé oculaire (PNSO) en collaboration avec le Conseil national des personnes âgées du Mali (CNPAM).

De sa première édition, en 2005, à nos jours, l’initiative a déjà profité à plusieurs dizaines de milliers de personnes. “C’est une action pérenne initiée en 2005 qui a sillonné l’ensemble du territoire avec plus de 81 000 consultations, 10 630 chirurgies de la cataracte 1929 contrôles glycémiques et 2284 bénéficiaires de médicaments. Depuis 2023, la caravane a initié pour les personnes du 3e âge des consultations en médecine générale, cardiologie, urologie et diabète en plus des traditionnelles consultations ophtalmologiques et chirurgies de la cataracte”, a expliqué Zeïnabou Diallo, l’administratrice de la Fondation.

Après son lancement officiel à Bamako, le 17 octobre, la caravane de cette année a mis le cap sur trois villes de l’intérieur du pays. Il s’agit notamment de Yélimané, de Tominian et Kolondiéba. Prévue pour quatre mois, d’octobre 2024 à janvier 2025, la caravane prévoit de réaliser 2250 consultations et 150 chirurgies de la cataracte. Une campagne de santé oculaire ouverte à toute la population mais prioritaire pour les personnes âgées, selon les explications de l’administratrice de la Fondation, qui estime le coût du projet à 38 millions de F CFA.

Outre la lutte contre l’exclusion sociale, la Fondation Orange-Mali se bat également pour l’inclusion numérique des personnes âgées. Après avoir créé une salle multimédia au sein de la Maison des aînés en 2022, la Fondation a procédé à son équipement et à son ouverture cette année. Ladite salle est désormais dotée de 10 ordinaires avec l’ensemble des accessoires nécessaires, de 10 chaises pour autant de tables, d’une imprimante multifonction et d’une connexion Internet annuelle gratuite pour un coût évalué à 10 millions de F CFA.

Durant l’année 2023, la Fondation Orange-Mali a indiqué avoir déboursé plus de 800 millions pour des actions de solidarité dans plusieurs localités du pays dont la réalisation d’un projet intégré d’infrastructures scolaires et sanitaire dans le village de Kabara à Tombouctou, à Lahandy, Djiballa, etc. pour plus de 200 millions de F CFA.

En plus des projets d’adduction d’eau, le ministère en charge de la Santé a également bénéficié de la solidarité de la Fondation à travers l’achat de kits de césarienne et de moto-ambulances pour 165 millions de F CFA. “En organisant cette Journée de solidarité de la Fondation Orange-Mali, nous manifestons notre solidarité agissante à l’endroit des couches sociales vulnérables et notre soutien indéfectible à appuyer inlassablement les autorités dans leurs efforts pour l’amélioration des conditions de vie des populations avec un budget cumulé de plus d’un milliard de F CFA qui seront investis”, a révélé le directeur général de Orange-Mali, Aboubacar Sadikh Diop

D’ici la fin du mois d’octobre, la Fondation Orange-Mali entend élargir sa largesse à plusieurs autres bénéficiaires. “La remise de 2 fourgons ambulances pour la collecte de sang et d’une centrifugeuse de sang au Centre national de transfusion sanguine pour un coût de plus de 101 millions et l’organisation de la cérémonie de clôture de la prise en charge de l’opération du cœur de 10 enfants démunis victimes de malformation cardiaque pour un budget de 30 millions de F CFA. Cette action est menée en collaboration avec l’ONG Chaine de l’Espoir. La clôture de la formation de 105 femmes sur l’entrepreneuriat et la gestion des projets dans les maisons digitales de Bamako, Kati, Koutiala et Mopti pour un coût de plus de 32 millions. La remise de médicaments à l’Association malienne de lutte contre les déficiences mentales (Amaldeme) pour une valeur de 2 millions de F CFA”, a indiqué le directeur Diop.

“C’est le lieu pour nous (autorités, ndlr) de remercier Orange-Mali. La santé, ce n’est pas seulement l’absence de maladie, mais c’est aussi un état de bien-être physique et moral. Et ça nous sommes en train de le mettre en œuvre avec nos partenaires. Merci bien à Orange-Mali. Quand on vient à la Journée de solidarité de Orange-Mali, c’est pour faire le bilan. Et on peut dire que le bilan est positif”, a conclu la ministre de la Santé et du Développement social, Assa Badiallo Touré.

Alassane Cissouma

