Le Vendredi 11 novembre 2021 le ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle a procédé au lancement du Forum National de l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes en milieu rural. Prévu pour trois jours, cet important moment de rencontre a réuni des entrepreneurs (Hommes, Femmes) venus de tous les horizons du Mali. Certains spécialistes dans les formations agricoles, d’autres dans l’agroalimentaire, d’autres dans le digital,… un conglomérat de jeunes porteurs de projets et qui font avancer le pays à leurs manières. Trois jours durant, des Panelistes ont exposé leurs produits, leurs inventions et ont donné des pistes pour les sympathisants et quelques jeunes qui s’impatientent de découvrir à leur tour ce domaine.

Le samedi 13 Novembre, le Premier ministre de la transition, Dr CHOGUEL KOKALLA MAIGA est arrivé de Bamako pour procéder à la cérémonie de clôture.

Dans la salle Mieruba aux environs de 12H30, cette dernière phase du forum a été marquée par quelques interventions

D’abord celle de la porte-parole des femmes rurales Goundo Sissoko, elle a dans son allocution plaidé pour la facilité d’accès aux terres arables par les jeunes et les femmes issus du milieu rural. Elle a aussi appelé à l’accroissement des fonds alloués pour les projets des jeunes et des femmes avant d’alerter le Premier ministre sur la mauvaise campagne agricole 2020-2021 qui prédit une famine dans plusieurs endroits.

Un autre moment clé de cette cérémonie de clôture fut la lecture des recommandations des travaux de la commission d’organisation de cette première édition.

Le rapporteur des travaux Mohamed Youssouf Cissé a ainsi décliné les recommandations fortes de cet atelier comme suit : le renforcement de l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes dans la transformation des produits de la filière bétail, le renforcement des capacités des jeunes et des femmes en milieu rural dans l’alphabétisation et la digitalisation, la couverture totale du pays en réseaux de communication notamment internet à travers la fibre optique et bien d’autres.

La dernière phase de la cérémonie a porté sur les mots de clôture du Premier ministre, représentant du Chef de l’État, Colonel Assimi GOÏTA.

Dédié à la jeunesse et aux femmes, l’objectif affiché de ce Forum était de contribuer à la création d’emplois dans le milieu rural pour les jeunes et les femmes du Mali. Le Premier ministre dans son discours a rappelé l’importance des populations en milieu rural qui constitue la majeure partie de la population malienne, 76, 2% contre 23,8% de celle urbaine. Il a aussi affirmé que l’agriculture est aujourd’hui le moteur de l’économie nationale du Mali et contribue en moyenne à 40% du PIB national.

Étant dans une cité agricole, le PM a aussi touché le problème de la fermeture de la COMATEX-sa et promet que l’usine sera bientôt sur pied. Il a, par ailleurs, affirmé que 600 millions de nos francs sur les 2 milliards d’arriérés de salaire des ouvriers étaient déjà dans un compte spécial et sera versé sur les comptes des travailleurs. Par cette sortie, le Premier ministre a fait renaitre l’espoir dans la cité des balanzans. Pour qui sait ce que représente la COMATEX –sa dans la vie de la région.

À noter que cette première édition du forum national de l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes en milieu rural a regroupé environ 200 participants au nombre desquels les organisations des jeunes, des femmes, le secteur privé, les start-ups et incubateurs du milieu rural.

Le Premier ministre a profité de cette occasion pour rendre hommage aux FAMAS dans leurs actions quotidiennes de sécurisation du pays et de leur dire qu’elles ont le soutien indéfectible des plus hautes autorités et de toute la nation. Aussi, il demande à chacun et à chacune de regarder dans la même direction pour sauver notre patrie.

Emmanuel THERA

Correspondant à Ségou

