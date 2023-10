Front social : La CMAS sursoit à sa marche de demain

La Coordination des Mouvements, Associations et Sympathisants de l’imam Mahmoud Dicko (CMAS) a, dans un communiqué, annoncé l’annulation de sa marche pacifique et républicaine prévue pour le vendredi 13 octobre 2023. Cette décision est due, selon la CMAS, aux missions de bons offices des autorités coutumières, religieuses, politiques et morales, notamment celles portées par le haut conseil islamique auprès du Dr. Cheick imam Mahmoud Dicko.

Dans son document, la CMAS dit prendre acte des « missions et approches de conciliation inspirées des valeurs séculaires qui ont toujours prévalu au Mali.» « Par conséquent, la CMAS, à la suite des conseils avisés de son Parrain, a décidé de surseoir à la marche pacifique et républicaine du vendredi 13 octobre 2023 pour une Transition civile et de soutien à l’Armée républicaine », précise le document.

Suite à la décision prise par le gouvernement de la transition, le 25 septembre 2023, de reporter l’élection présidentielle de février 2024 à une date ultérieure, la Coordination des Mouvements, Associations et Sympathisants de l’imam Mahmoud Dicko (CMAS) avait dénoncé les raisons évoquées par les autorités de la transition qui, de son avis, ne sont guère convaincantes et ouvrent la voie à un maintien au pouvoir qui ne dit pas son nom. Selon la CMAS, les raisons évoquées par les autorités de la transition ne sont guère convaincantes et ouvrent la voie à un maintien au pouvoir qui ne dit pas son nom. « Cet état de fait ressemble à du déjà vu dans l’Histoire récente de notre jeune République »

La CMAS avait décidé de mobiliser tous ses militants, sympathisants et autres pour organiser la tenue d’actions patriotiques pour exiger la mise en place d’une Transition civile, seule voie pour sauver la République. C’est ainsi qu’il a été décidé d’organiser une marche pacifique et patriotique le vendredi 13 octobre 2023 à Bamako pour demander « la mise en place d’une transition civile ».

M. K. Diakité

Commentaires via Facebook :