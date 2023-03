Gaz butane : Montée en flèche des prix

La structure de prix du gaz butane a changé à compter du 20 mars dernier. Les prix ont connu un bond considérable.

L’arrêté n°2023-0277/MEF-SG du 20 mars 2023 déterminant les valeurs en douane des produits pétroliers fixe la structure des prix du gaz butane pour le mois de mars. Une mesure prise à deux jours du ramadan, mois de grandes dépenses pour tous les ménages dans un contexte économique difficile et de flambée générale des prix. A peine mise en application, les nouveaux prix font jaser les consommateurs qui avaient du mal à supporter les anciens tarifs.

Au vue de la nouvelle structuration des prix du gaz, les prix fixés sont jugés exorbitants. Les bouteilles de 2,75 kg et 6 kg qui sont les plus utilisées au Mali passent de 2950 F et 6440 F à 3710 F et 8090 F. Les nouveaux prix des bonbonnes de 12,5 kg et celle de 32 kg sont respectivement de 16 855 F CFA et 43 150 F CFA. Certains revendeurs peuvent y ajouter 700 à 1000 F CFA pour faire face aux frais de transport et leurs marges bénéficiaires. Ces prix officiels n’empêchent pas outre mesure la spéculation qui gangrène le secteur gazier au Mali.

En plus des usagers qui ont mal accueilli la nouvelle, certains professionnels du gaz sont restés sans mots. Pour un d’entre eux, “c’est du sabotage de leurs activités”. Un autre craint de mettre la clé sous la porte tant leur secteur est de plus en plus menacé par la mévente. Selon lui, “à cause de la montée vertigineuse des prix de ce produit, des usagers ont tendance à s’en détourner. Ils font recours au charbon de bois et au bois de chauffe dont les prix montent à leur tour depuis un certain temps”.

Abdrahamane Dicko

