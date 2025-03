Pour la énième année consécutive, Moov Africa Malitel l’opérateur historique de téléphonie au Mali a fait un important don de sucre à l’association Ançardine. La remise s’est déroulée le jeudi 13 mars dans la résidence du guide des Ançars Chérif Ousmane Madani Haïdara non moins président du Haut conseil islamique du Mali.

urant le mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion et aussi au cours du mois de ramadan, Moov Africa Malitel multiplie les gestes de solidarité non seulement à l’endroit des couches défavorisées mais aussi à l’égard de certaines associations comme Ançardine.

Ainsi pour ce mois de ramadan, l’opérateur historique de téléphonie au Mali a respecté la tradition à l’endroit de cette association à travers le don d’une importante quantité de sucre. C’est le directeur de Moov Africa Malitel, Abdelaziz Biddine, qui a procédé à la remise symbolique de ce don. C’était à la résidence du guide des Ançars à Banconi. Avant de procéder à la remise, le directeur général de Moov Africa Malitel a rappelé l’importance et la place de choix du mois sacré de ramadan dans la religion musulmane. “Le jeûne est le 4e pilier de l’islam, il ne consiste pas uniquement à ne pas manger, il nous apprend également la patience, la résistance, à nous abstenir de faire du mal, à faire du bien, à pardonner et à faire le partage. Toutes choses que nous recommandent aussi vivement le Prophète Muhammad PSL. Partager est vraiment très important et Moov Africa Malitel est habitué à cela et c’est pourquoi elle n’hésite pas à chaque fois que l’occasion se présente à partager ce qu’elle a dans la mesure du possible. Moov Africa Malitel c’est votre entreprise nationale qui est toujours à côté des couches fragiles”, a soutenu le directeur général de Moov Africa Malitel. Il a aussi ajouté qu’au-delà de l’aspect commercial, la société contribue au développement et au rayonnement de notre pays à travers notamment des actions sociales.

La cheffe du département relations publiques de Moov Africa Malitel, Mme Soumaré Habibatou Ndiaye, a abondé dans le même sens. Selon elle, à travers ce geste, Moov Africa Malitel entendait soutenir des actions de solidarité le guide de l’association Ançardine qui compte des milliers d’adhérents.

Représentant son père à cette cérémonie de remise, Ahmed Tidiane Haïdara a salué Moov Africa Malitel d’avoir respecté une tradition bien établie depuis une décennie. “Nous ne pouvons que remercier Moov Africa Malitel pour l’estime et la considération à l’endroit de Ançardine, ce mois est un mois d’entraide, de pardon. Cette société vient de magnifier cela à travers ce geste. C’est pourquoi, nous prions le Bon Dieu que ce partenariat entre notre association et la société Moov Africa Malitel se consolide davantage”, a souhaité le représentant du guide des Ançars.

Kassoum Théra

Moov Africa Malitel perpétue une tradition :

Dons de vivres aux démunis

Dans le cadre de son opération ramadan, l’opérateur historique de téléphonie du Mali, Moov Africa Malitel, a procédé à une remise de dons de vivres. C’était hier jeudi 20 mars 2025, au siège de Moov money, sis au quartier du fleuve. Cette donation était composée de riz, de mil, de sucre, d’huile et de pâtes alimentaires.

Depuis plusieurs années, Moov Africa Malitel offre des vivres aux personnes vulnérables lors de son opération ramadan. Pour cette année, quelques orphelinats, associations de femmes et mosquées ont reçu ces vivres.

Aux dires de Mme Soumaré Habibatou Ndiaye, cheffe de service relations publiques, l’opération ramadan de Moov Africa regroupe plusieurs actions, notamment la distribution de paniers aux officiels et aux clients, des kits de rupture de jeûne pour les fidèles musulmans, des dons de corans et de nattes de prière.

“En marge de cela, nous sommes en collaboration avec l’association Ançardine à laquelle nous faisons dons de vivres chaque année, comme soutien, car beaucoup de ses adeptes rompent le jeûne chez le guide. Nous avons l’habitude de travailler avec les structures auxquelles nous avons offert des dons et des mosquées également. Nous les aidons en ce mois de ramadan, période de partage, de solidarité et d’entraide”, a-t-elle indiqué.

A ses dires, Moov Africa Malitel, dans son élan de solidarité et de générosité perpétue cette tradition pour montrer aux populations qu’elle est encore plus proche d’elles que jamais. “Moov Africa Malitel, ce n’est pas téléphoner seulement, c’est être avec nos clients tout au long de l’année dans des actions de solidarité”, a déclaré Mme Soumaré Habibatou Ndiaye.

Ledit don est composé de riz, de mil, de sucre, d’huile et de pâtes alimentaires. Après réception, les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction. “Cette donation nous réconforte beaucoup en cette période difficile. Pendant le ramadan, un bienfait est multiplié par cent. Nous remercions très sincèrement la société d’avoir pensé à nous et nous souhaitons la prospérité à la société dans toutes ses actions”, a exprimé Mamadou Coulibaly, imam de la mosquée de Gana.

“Cela fait 5 ans que Moov Africa nous soutient et ce n’est pas seulement pendant le ramadan. Nous recevons des dons pendant le Mois de la solidarité, le ramadan, les fêtes de ramadan et de Tabaski aussi. Nous prions pour que l’entreprise se fortifie davantage”, a déclaré Kadia Dème, présidente de l’Association pour le soutien des handicapés et des enfants démunis.

En plus de cette donation de vivres, Moov Africa Malitel offre également des forages aux populations en cette période de forte chaleur et de manque d’eau, des équipements médicaux aux hôpitaux, des cannes blanches aux non-voyants et des crèmes solaires aux personnes atteintes d’albinisme.

Marie Dembélé

