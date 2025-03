Elles sont cinq (5) amazones à figurer dans le gouvernement du Général de Division Abdoulaye Maïga. Oumou Sall Seck pilote le ministère de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle. Mme Dembélé Madina Sissoko gère le département des Transports et des Infrastructures. Médécin-colonel Assa Badiallo Touré dirige le ministère de la Santé et du Développement social. Mme Doumbia Mariam Tangara s’occupe de celui de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable. Mme Diarra Djénéba Sanogo assure la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille. Chacune d’elle, mettant en avant son leadership, travaille à faire fonctionner la machine de la transition.

Mme Oumou Sall Seck, Ministre de l’entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle

Précédemment Ambassadrice Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Mali en Allemagne, elle était, depuis 2004, Maire de Goundam, la première femme à occuper cette fonction dans la Région de Tombouctou. Devenue ministre à la formation de l’actuel attelage gouvernemental, Mme Oumou Sall Seck est connue sur plusieurs autres terrains.

Présidente du Conseil d’administration de l’Observatoire du Genre au Mali (OGM) dont elle est la Fondatrice, elle milite pour l’inclusion des femmes et des jeunes dans les processus de paix et de développement politique.

Très engagée dans la reconstruction post-conflits du Mali, elle a participé aux négociations de paix entre le Gouvernement malien et les groupes rebelles d’avril 2014 à juillet 2015. En fondant le Mouvement Trait-d’Union, elle a notablement contribué à la cohésion sociale au Mali de par ses efforts dans la libération de plusieurs otages détenus par des groupes armés dans le nord du pays en 2015.

Sur le plan international, elle est membre de plusieurs organisations et Think-tank de renom, dont le Groupe des Femmes Leaders africaines, projet conjoint de l’Université de Yale et de la Fondation espagnole Mujeres for Africa, membre du Comité consultatif des femmes pour la paix de l’Alliance des Civilisations des Nations Unies, I-Dialogos, et a régulièrement contribué à des consultations sur la Paix et la Sécurité au Mali et au Sahel, la Gouvernance locale, la Femme et la Politique.

Maintes fois distinguée du fait de son engagement, elle a reçu le Prix Pool Lauritzen au Danemark, Women in Excellence (for Excellence in the Field of Politics) de U.S. Embassy-Bamako-Mali, le Prix de la Paix en Afrique de l’Ouest de la Fondation Mano Dayak au Niger, la Médaille d’Or du Crans Montana Forum à Bruxelles.

Madame Sall Seck est Diplômée en Coopération et Développement et en Sociologie de l’Université Mandé Bukari de Bamako, et détentrice de plusieurs Certificats sur le Droit international, les Droits de l’homme de la Fondation René Cassin/Institut international des droits de l’homme de Strasbourg et en leadership stratégique du Programme conjoint de l’Université de Yale et de l’Université de Columbia aux Etats Unis d’Amérique.

Elle est Chevalier de l’Ordre National du Mali.

Mme Dembélé Madina Sissoko, Ministre des Transports et des Infrastructures.

Depuis juin 2021, cette ingénieure connue sur le terrain est chef du département de tutelle des Transports et des Infrastructures.

Native de la Cité des balanzans, Mme Dembélé Madina Sissoko a obtenu en 1998 son Diplôme d’ingénieure en Génie civil à l’Ecole nationale d’Ingénieur Abderrahmane Baba Touré. Elle a travaillé comme enseignante, ingénieure, puis Chef de Projet au ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

En 2016, Mme Dembélé a occupé le poste de Directrice de l’Institut National de Formation des Ingénieurs ; en 2019, celui de Directrice de la Formation Professionnelle du Mali, une structure désormais sur la voie du progrès et de l’émergence grâce au souffle nouveau qu’elle lui a donné. Elle a également fait ses preuves dans d’autres structures, comme les UFAE/ MB, INFP.

Madame Dembélé a été également Directrice générale de l’Institut d’ingénierie de formation professionnelle, Chef du Projet de construction des maisons artisanales des cercles de Djenné et Bandiagara dans la région de Mopti et Chef du Projet de construction des Centres de formation professionnelle moderne dans le domaine du Bâtiment et des Travaux publics, au compte du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

Compétente et très dynamique, l’actuelle responsable du département des Transports et des Infrastructures a participé a de nombreuses formations. Elle a largement contribué à la formation des formateurs pour l’élaboration des supports de formation dans le secteur de BTP, pour l’élaboration des programmes sur les modules comme la maçonnerie- teinture, le dessin industriel, la menuiserie électrique.

Madame le ministre a été aussi Chef de chantier pour la réalisation du village CAN à Kabala avec le cabinet d’architecture «Modulor».

Médecin-Colonel Assa Badiallo Touré, Ministre de la Santé et du Développement social

Médecin Cardiologue formée à l’Académie de médecine de Moscou, Colonel Assa Badiallo Touré est ministre de la Santé et du Développement Social depuis juillet 2023.

Issue de la 23è promotion de l’EMIA (Ecole Militaire-Inter Armes de Koulikoro), cette dame n’est pas seulement collectionneuse de parchemins. Colonel Assa Badiallo Touré a une expérience dans le domaine sanitaire que seul le terrain peut garantir.

En effet, si elle a un Master en Santé publique, option management des structures de santé et économie de santé, un Certificat d’Etudes Spéciales (CES) en Cardiologie et un Brevet International de Médecine aéronautique au Centre de Formation de Médecine aéronautique de l’Ecole du Val-de-Grâce de Paris (France), elle se prévaut d’une solide expérience acquise sur le terrain

Directrice Régionale de la Santé du District de Bamako, c’est elle qui avait la lourde responsabilité d’être le Point Focal National de la Riposte contre la pandémie de la Covid-19. Conseillère spéciale du président de la Transition avant sa nomination a la tête du département de la Santé et du Développement social, elle s’occupait des œuvres sociales du Chef de l’État.

Mme Diarra Djénéba Sanogo, ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille

Avec près de 20 années d’expérience dans le domaine du genre, la ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, a toutes les cartes en mains pour relever les challenges a elle confiés.

Mme Diarra Djénéba Sanogo est titulaire d’un Master en gestion et suivi-évaluation des projets, et en audit contrôle de gestion.

Jusqu’à sa nomination au poste de ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, elle était, depuis 2016, consultante indépendante. Elle connait bien le monde des affaires et celui des ONG pour avoir élaboré des plans d’affaires de diagnostiques stratégiques d’entreprises pour le compte du droit international du travail.

Elle dispose de plusieurs années d’expertises avancées dans le domaine du genre. La ministre Diarra Djénéba Sanogo a conduit a bon port plusieurs projets dans ce sens, au rang desquels l’Etude sur l’état des lieux de l’Approche Case de la Paix dans les Régions de Mopti, Gao, Tombouctou, et Ménaka, pour le compte d’ONU Femmes.

Elle a aussi travaillé sur la Conception du Module Trajectoire pour l’Emergence politique des jeunes et des femmes aux instances électives.

Mme Doumbia Mariam Tangara, Ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable

Ingénieur des eaux et forêts et forte de plus de 17 ans d’expériences, Mme Doumbia Mariam Tangara a d’énormes potentialités dans le domaine des changements climatiques.

Jusqu’à sa nomination au poste du ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable, elle était le Point focal de l’Agence de l’Environnement et du Développement Durable (AEDD) et membre du Comité Technique pour la Formulation du Projet Sécurité Climatique en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (Pnud).

Mme Doumbia Mariam Tangara, fut pendant de longues années, experte de cette Agence avec à son actif la gestion de nombreux projets dans le domaine des changements climatiques dans plusieurs localités de notre pays.

C’est au lycée Notre Dame du Niger qu’elle a obtenu son Baccalauréat, série sciences humaines (SH). Avant d’aller décrocher, en 2016 à l’Institut de météorologie et d’hygiène (SMHI) de Suède, son Certificat en changements climatiques, elle avait préparé et soutenu son Diplôme d’étude approfondie (DEA) en Population-Environnement-Gestion des Zones humides et Développement durable, en 2013, à l’Institut supérieur de formation et de recherche appliquée (ISFRA) de Bamako. La désormais patronne du département de l’Environnement est spécialisée en analyse de la vulnérabilité aux risques climatiques et plan d’adaptation aux changements climatiques.

Doumbia Mariam Tangara est également qualifiée en gestion durable des terres et des eaux dans une dynamique de prévention et de gestion des conflits. Spécialiste en étude et intégration de la dimension changements dans les outils de planification, l’actuelle ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable a le souci de la prise en compte du genre dans les changements climatiques; la gouvernance, la communication et l’éducation environnementales.

Mme Doumbia Mariam Tangara a effectué plusieurs formations en changements climatiques, en gestion durable des terres, en évaluation et développement, des expériences qui lui ont permis de gravir les échelons à l’AEDD. Elle a été Spécialiste en neutralité des terres dégradées et changements climatiques du Projet sécurité climatique et gestion des ressources naturelles dans les Régions du Centre du Mali, pour la consolidation de la paix, Cheffe de section des mécanismes de financement climatique, de section éducation environnementale, Chargée des accords multilatéraux sur l’environnement et Chargée de communication au département communication, formation et documentation.

Commentaires via Facebook :