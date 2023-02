Habillement : Le bazin détrôné

Longtemps vedette sur le marché, le bazin est un peu concurrencé par le tissu. Celui est maintenant porté aux mariages, baptêmes et partout comme le bazin. Des tissus sont bien appréciés, moins cher selon la qualité et beaucoup embellissant.

Le tissu de nos jours est beaucoup acheté sur le marché comme le bazin. Très joli, les hommes l’envient maintenant plus que le bazin. De par ses couleurs, sa légèreté, sa beauté et ses multiples genres. Durant les mariages, le tissu est cousu comme uniforme pour les filles d’honneur et aussi les couples pour leurs signatures ou pour le diner. Ils proviennent de différents pays comme la Chine, l’Italie, l’Allemagne et la Belgique etc.

En Afrique de l’ouest, le tissu émerveille beaucoup de pays comme le Nigeria, le Togo, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, et le Mali. Cependant la couture nigériane reste beaucoup sollicitée de nos jours. Les tissus sont composés très généralement de soie, de coton, de lin et de laine peignée. Parmi ceux-là, les plus luxueux sont confectionnés à l’aide de laine, de lin ou de soie.

Mais le style nigérian est en vogue au Mali où il a conquis le cœur de plus d’un Malien. La couture nigériane sur le tissu semble attirer les Maliens. On en voit à chaque mariage ou autres cérémonies.

Oumar Yattassaye, commerçant de tissus au grand marché explique que le tissu est beaucoup plus recommandé sur le marché de nos jours. « Les gros clients de bazin tentent de se tourner vers les tissus. Surtout les hommes. Il y a tous les genres de tissus de toutes les couleurs. Les prix varient en fonction de la qualité choisie par le client. Il y a des tissus à 1 500 F CFA le mètre. Mais pour la bonne qualité, le prix du mètre commence à 8 000 F CFA et peut aller jusqu’à 12 000 F CFA le mètre. Beaucoup sont achetés par des hommes riches ou des cadres. Mais dernièrement, les mariés l’utilisent pour leur signature à la mairie aussi. La différence avec le basin est que le tissu peut être cousu sous plusieurs forme : veste ; chemise ou boubou. Mais par contre le bazin c’est juste pour en faire des boubous. Et le tissu ne peut être teinté. On peut s’en vêtir tous les jours à cause de sa légèreté», affirmé M. Yattassaye.

Les tissus sont beaucoup cousus de nos jours, selon Abdrahamane Sacko, un jeune d’un quartier de la Commune VI : « avant je portais le bazin car c’était un habit approprié pour les rencontres. Mariage, baptême et autres. Mais le problème en est que le bazin garde la chaleur et on transpire beaucoup dedans. Par contre le tissu est plus legé et garde longtemps sa couleur ».

Alou Boiré styliste tailleur, voit surtout la différence dans le mode de couture, mais aussi les frais de couture. « Il y a une grande différence entre le bazin et le tissu. Mais chacun a sa qualité. Le tissu est cousu moins cher que le bazin parfois à 5 000 F ou 7 500 F. S’il y a une différence c’est au niveau la broderie. Le basin brodé est plus beau que le tissu. Je préfère le bazin au tissu ».

Le bazin de par sa valeur reste beaucoup admiré aussi sur le marché. Comme le getzner, le bazin riche et autres. Surtout pour les nouveaux mariés. Les nouveaux mariés ont tendance à toujours s’habiller de basin. L’histoire du bazin reste toujours vaste et intégrée dans nos coutumes. Comme dans la valise de mariage de la femme, le bazin est recommandé (riche et moyen riche).Utilisé aussi pour faire plaisir à un gendre, un beau-père, une belle-mère. Le bazin reste la marque incontestée sur le marché malgré les multiples concurrences qu’il fait face.

Aboubacar Sidiki Diarra

(Stagiaire)

