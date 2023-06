Helvetas-Mali a mis en œuvre un programme intitulé : « Accompagnement des organisations paysannes et le développement des systèmes de marché durables »-OPF financé par la coopération suisse. Ce programme, qui va bientôt clôturer sa 4è phase a tenu mardi dernier un atelier de validation de ses acquis.

A la cérémonie d’ouverture, le directeur de Helvetas-Mali, Célestin Dembélé, dira que l’exercice est nécessaire, car, il permet de marquer des acquis. Il a félicité les acteurs de terrain, mais, également, les autorités administratives et politiques, et le partenaire, la DDC, qui a permis ces résultats.

A sa suite, Djibril Diani, chargé de programme développement rural et économies locales au bureau de la coopération suisse, fera l’économie du programme et dira toute l’attente de la coopération par rapport à l’exercice.

Les programmes OPF visent la gouvernance foncière agricole ; l’agroécologie et la nutrition ; l’entreprenariat et le secteur privé ; l’agriculture orientée vers le marché ; la création de conditions cadres favorables à l’agriculture familiale paysanne.

Il vise à consolider l’amélioration de la performance des Services de Conseil Agricole diversifié de proximité et adapté à l’Agriculture familiale et au changement climatique, le renforcement des options de valorisation des produits Agricoles, la promotion de l’entreprenariat rural des jeunes et des femmes, l’augmentation du niveau d’autonomisation des Organisations Paysannes Faitières (OPF) et de leurs démembrements (OP de base), et la contribution à la sécurisation du foncier Agricole rural et à la gouvernance foncière.

« La 4ème phase du programme s’inscrit en conformité avec la nouvelle stratégie de la DDC pour la coopération au Mali (2017-2023) qui vise une croissance inclusive et durable et une augmentation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le pays. Le programme a enregistré des résultats dans le changement de comportements des leaders paysans et dans l’amélioration des conditions de vie des Exploitations Agricoles Familiales sur de nombreux aspects », a dit le Directeur de Helvetas-Mali.

Les nombreux acquis du programme n’ont pas fait l’objet de capitalisation et de communication. C’est pour pallier ce manque que Helvetas-Mali a initié une étude de capitalisation qui porte sur l’ensemble des expériences des zones d’interventions du programme. L’objectif de cette consultation est de documenter les acquis en matière de changements durables, inclusifs, efficaces et d’autonomisation des acteurs du marché, de contribution aux objectifs sociaux et inclusifs liés à la mise en œuvre de l’approche de développement des systèmes de marché.

Cet atelier regroupe une trentaine de participants, du gouvernement, des autorités locales, de la société civile… de Bamako et des zones d’intervention.

A l’issue des travaux de l’atelier les résultats attendus sont les suivants : les contenus des thématiques de capitalisation et des meilleures pratiques identifiées dans la mise en œuvre du programme OPF4 sont amendés par les acteurs et pris en compte par les consultants ; les principales parties prenantes du projet (les participants) sont informés des insuffisances et ont débattu les recommandations formulées par les consultants ; échanger sur une stratégie de dissémination des bonnes pratiques capitalisées ainsi que sur les leçons apprises.

Helvetas est une ONG Suisse. Elle est engagée au Mali depuis plus de 30 ans et intervient dans des domaines comme : eau et assainissement, agriculture et nutrition, formation, développement économique inclusif, démocratie et paix ainsi que climat et environnement.

Alexis Kalambry

