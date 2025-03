Hôpital Gabriel Touré : La Fondation Orange offre 2500 kits de rupture du jeûne et de repas chauds

Dans le cadre de ses actions de solidarité, la Fondation Orange a apporté 2500 kits de rupture du jeûne et de repas chauds aux malades et à leurs accompagnants à l’hôpital Gabriel Touré. C’était le jeudi 13 mars 2025, ce geste solidaire de la fondation vise à soutenir les personnes vulnérables pendant le mois de Ramadan.

Le Ramadan, mois de partage et de solidarité, se déroule cette année dans une période particulièrement difficile, et la Fondation Orange a souhaité intensifier sa solidarité auprès des personnes vulnérables. Pour se faire, elle a initié une opération dénommée « Jeudis Solidaires » durant lesquels elle apporte son soutien aux personnes hospitalisées et à leurs accompagnants. A l’occasion, des équipes d’Orange offrent des kits de rupture du jeûne et les repas. C’est dans ce registre que s’inscrit cette donation à l’hôpital Gabriel Touré qui a réceptionné 2500 kits de rupture et repas chauds.

Selon la directrice de la fondation, Djénéba Diallo, cette initiative dénote de l’engagement continu de la Fondation Orange à soutenir les personnes, notamment les plus vulnérables de notre société. Elle marque la constante volonté d’Orange à se tenir aux côtés de ses concitoyens à travers des aides aux personnes dans le besoin.

« Notre objectif est d’être proches des Maliens dans les moments difficiles, particulièrement pendant le Ramadan. Nous savons tous combien il est difficile de trouver un repas pour rompre le jeûne dans les hôpitaux. C’est pourquoi nous nous mobilisons pour leur apporter des repas chauds, afin qu’ils puissent jeûner dans les meilleures conditions », a-dit la directrice de la fondation. Selon Bintou Koné Diop, directrice d’Orange Money, cette opération est une manière pour Orange de manifester son soutien aux populations lorsqu’ elles en ont le plus besoin.

Précisons que le geste a été vivement apprécié par l’administration de l’hôpital, comme l’a fait savoir Adam Sankara du service social de Gabriel Touré, qui a tenu à remercier la société pour son action. Mamadou Diarra accompagnateur de malade, a également exprimé sa gratitude envers les donateurs et les a accompagnés de ses bénédictions.

La prochaine étape va conduire l’équipe de la Fondation et d’autres agents d’Orange au Centre de Santé de Référence (CSREF) de la commune V du district de Bamako.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

