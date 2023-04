Incendie au relais touristique kora de Badalabougou : Le ministre Andogoly Guindo au chevet du promoteur

Moins de quinze mois après l’hôtel Kora de Faladié, ravagé par un incendie causé par un court-circuit, le relais touristique Kora de Badalabougou vient aussi d’être réduit en cendres des suites de l’explosion d’une bonbonne de gaz, intervenue dans l’après-midi du lundi 13 mars 2023.

Les deux établissements appartiennent à la même personne : Salif Diarra, un opérateur économique évoluant prioritairement dans le domaine de l’industrie hôtelière. Au nom des plus hautes autorités du Mali, le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoly Guindo s’est rendu sur les lieux du sinistre pour constater les dégâts et exprimer la sympathie des plus hautes autorités de la Transition. Le ministre a surtout salué la promptitude et le professionnalisme des soldats du feu qui ont permis de minimiser les dégâts.

Les hommes du lieutenant-colonel Adama Diatigui Diarra, directeur régional de la protection civile du district ont été prompts à intervenir sur les lieux. Le ministre a témoigné aussi de la solidarité du gouvernement et du chef de l’Etat à l’endroit de l’ensemble des acteurs de l’industrie hôtelière, qui traversent déjà une période particulièrement difficile du fait des effets conjugués des crises sécuritaire et sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19. Il s’agit en effet d’une grande perte pour le secteur de l’industrie hôtelière, a reconnu le ministre Guindo. En retour, le promoteur, Salif Diarra et le président de la Fédération nationale de l’industrie hôtelière du Mali, Moussa Baba Samaké, ont salué le ministre pour son appui constant et son accompagnement. Une preuve que le gouvernement est présent à leurs côtés dans les moments les plus difficiles.

Avant de quitter les lieux, le ministre Andogoly Guindo a invité l’ensemble de la communauté hôtelière à se mobiliser aux côtés de M. Diarra et de ses employés pour surmonter ces moments douloureux et éprouvants.

Il a remis une enveloppe symbolique pour la prise en charge des deux personnes blessées dans l’incendie.

Commentaires via Facebook :