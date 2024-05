INPS Ségou : « Plus de 2 millions de travailleurs meurent dans le monde chaque année dans le cadre de leur travail… » dixit le directeur régional Salif Coulibaly

Ségou, la direction de l’INPS célèbre la journée Africaine de la prévention des risques professionnels et la journée mondiale de la sécurité santé au travail. C’est à la fois deux journées célébrées par la direction régionale de l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS) de Ségou, ce mardi 30 avril 2024 dans l’enceinte de la direction régionale de l’INPS.

Il s’agit respectivement de la 28ème journée Africaine de la prévention des risques professionnels (JAPRP) et de la 22ème journée mondiale de la sécurité et santé au travail (JMSST).

Deux conférenciers ont animé le thème central qui s’intitule « La sécurité et santé au travail dans les secteurs d’activités à fort potentiel de risques: défis et stratégies d’interventions. » Avec les participants afin de trouver des solutions pour la prise en compte du secteur informel et des travailleurs indépendants dans les programmes de prévention des risques d’accidents et de maladies liées au travailleurs ainsi que déterminer les impacts du changement climatique sur la sécurité et la santé au travail.

À l’ouverture des travaux, le directeur régional de l’INPS Ségou, Salif Coulibaly a souligné que “la célébration régulière de ces journées constitue des opportunités de renforcement des liens de collaboration entre l’INPS et ses partenaires sociaux que sont les employeurs et les travailleurs”. Toujours selon les explications du directeur Coulibaly, selon l’Organisation Internationale du Travail (OIT), plus de 2 millions de travailleurs meurent dans le monde chaque année dans le cadre de leur travail, à la suite d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle soit environ 5.000 personnes par jour.

Présidant la cérémonie d’ouverture au nom du gouverneur de la région de Ségou, le directeur de cabinet du gouverneur Boureïma ONGOÏBA a saisi l’occasion pour saluer les efforts que ne cessent de déployer la direction régionale de l’INPS Ségou pour l’amélioration constante des conditions de travail et de vie des travailleurs.

Ces journées visent à réduire considérablement le nombre de victimes d’accidents et de maladies liés au travail et à adopter et définir des stratégies de prévention axées sur les secteurs à fort potentiel de risques, par les institutions nationales et les entreprises.

Siaka FANNE-Balanzan Info

